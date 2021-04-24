北科附工83周年校慶 鄭文燦親頒獎助學金

國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，今天舉行83周年校慶典禮。桃園市長鄭文燦到場頒發「鄭連墩先生獎助學金」，鼓勵學子畢業後以北科附工為榮，期許學生在各領域都有傑出表現。

鄭文燦表示，他的父親鄭連墩也是桃農校友，對學校有著深厚感情，因此他將選舉結餘款300萬元，以父親名義成立獎助學金，提供北科附工更好的育才基礎，將北科復工打造成為卓越頂尖的學校。

鄭文燦說，北科附工的前身是桃園農工，為市內高中校地最大的學校，2016年桃園農工隸屬北科大之後，因有北科大的充分支持，校務治理計畫更多元，發展也越來越好。

此外，鄭文燦說，市府多年來已爭取超過1億2000萬元預算，推動北科附工校園改善計畫，進行包括田徑場改建、校舍整建、校園周圍成功路改善、圍牆改建等工程，打造友善校園環境，另也已編列預算補助國立高中職弱勢學生無力支付午餐的費用。