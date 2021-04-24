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北科附工83周年校慶 鄭文燦親頒獎助學金
國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，今天舉行83周年校慶典禮。桃園市長鄭文燦到場頒發「鄭連墩先生獎助學金」，鼓勵學子畢業後以北科附工為榮，期許學生在各領域都有傑出表現。
鄭文燦表示，他的父親鄭連墩也是桃農校友，對學校有著深厚感情，因此他將選舉結餘款300萬元，以父親名義成立獎助學金，提供北科附工更好的育才基礎，將北科復工打造成為卓越頂尖的學校。
鄭文燦說，北科附工的前身是桃園農工，為市內高中校地最大的學校，2016年桃園農工隸屬北科大之後，因有北科大的充分支持，校務治理計畫更多元，發展也越來越好。
此外，鄭文燦說，市府多年來已爭取超過1億2000萬元預算，推動北科附工校園改善計畫，進行包括田徑場改建、校舍整建、校園周圍成功路改善、圍牆改建等工程，打造友善校園環境，另也已編列預算補助國立高中職弱勢學生無力支付午餐的費用。
鄭文燦說，北科附工的學生社團活動可以和教育局、青年局申請社團補助，他會請青年局到學校開說明會，有規畫要將國立高中社團納入市府教育局或青年局學生社團補助範圍，持續做北科附工的堅強後盾，提供師生更優質的學習環境。
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