家長注意了！ 竹市公幼、非營利幼兒園招生簡章公布

又到了公共化幼兒園年度招生之際，新竹市政府今天指出，昨天已在新竹市學前教育網公告新竹市公幼及非營利幼兒園招生簡章，5月下旬受理登記，今年首度採優先入園資格者與一般學生分流登記及線上抽籤，具優先入園資格者於5月24、25日登記，一般生為5月27、28日。今年部分幼兒園增設班級數，讓整體抽籤名額增加了330名。

市府教育處說，今年8月起，北門國小附設幼兒園增設2班、東門國小附設幼兒園增設2班、關東國小附設幼兒園增設1班、高峰非營利幼兒園增設2班、關埔非營利幼兒園新設4班；另華德福非營利幼兒園將啟用，預計5月底公布簡章、6月底辦理獨立招生，將招生120人，屆時設籍新竹市的幼兒均有機會報名就讀平價版的華德福教育。

教育處指出，今年竹市公立幼兒園及非營利幼兒園抽籤名額大增，為減少報名排隊大排長龍，持續推動線上報名系統，今年度更首次採優先入園資格生與一般生分流登記及線上抽籤，以降低疫情傳播機率。

新竹市立新竹幼兒園、新竹市國小附設幼兒園及陽光、高峰、新科、建華、南寮、福林及關埔等7所非營利幼兒園的優先入園資格學生一律於5月24、25日登記，一般身分學生5月27、28日登記。公幼及非營利幼兒園統一於5月29日辦理線上抽籤。

教育處表示，新竹市有28間公幼及7間非營利幼兒園，除市立新竹幼兒園、新科及建華非營利幼兒園為設籍竹市學童皆可登記外，各國小附設幼兒園、高峰及陽光非營利幼兒園採與國小相同學區為原則辦理登記，另福林非營利幼兒園則以北門與載煕國小學區辦理登記；未附設幼兒園之國小的學區幼兒得就近登記鄰近之國小附設幼兒園。

教育處指出，公立及非營利幼兒園招生以關懷弱勢為主，低收與中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女及身障者子女等符合優先入園資格，如有餘額才釋出給一般生，且招生年齡依序為5、4、3足歲幼兒，並依招生階段收至額滿為止。

新竹市教育處也提醒學童家長，每1學童以登記1間幼兒園為限，各園登記人數如超過應收名額時，將以抽籤決定。招生簡章可至各園所索取外，或可上新竹市學前教育網、110學年度公幼非營利幼兒園招生系統 http://kids.hc.edu.tw/ischool/publish_page/170/ 查詢。