快訊

台南市善化區一男一女在家中遭槍擊 倒臥血泊中身亡

直播/染疫機師足跡公布：有參加台北、桃園清真寺活動

世界閱讀日邀你來走讀 全台百條文學路徑登場

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
文化部今天召開記者會，宣布走讀台灣推出百條文化主題路徑，行政院長蘇貞昌（右三）到場支持，並說故事給小朋友聽。記者董俞佳／攝影
文化部今天召開記者會，宣布走讀台灣推出百條文化主題路徑，行政院長蘇貞昌（右三）到場支持，並說故事給小朋友聽。記者董俞佳／攝影

今天是世界閱讀日。文化部宣布於全台推出超過百條文化走讀路徑，包括北台灣的宜蘭北管音樂大戰、東三線（現中山南、北路）啟航、中台灣的台中電影路徑、南台灣的恆春殖民產業之旅、嘉義百年東市場以及東台灣的跟著風暴之子走讀台11線遺址等，邀請民眾共同參與。

文化部指出，今年的走讀台灣以「文史」、「藝術」、「產業文化」、「生態科學」、「社會關懷或文化平權」及「台灣文化協會百年啟蒙」等六大主題，整合文本閱讀及景點走訪。今年有作家楊双子、林立青及導演王小棣等知名人士共同響應，盼讓閱讀成為民眾日常。

今天開幕記者會在台北市濟南路的台灣文學基地舉辦。包括行政院蘇貞昌、台灣文學館館長蘇碩斌、作家楊双子、作家廖玉蕙等人都到場讚聲。蘇碩斌說，今年是台灣文化協會成立100周年，台南有一系列活動，文協重要作家蔡培火、林獻堂等人的著作都將在走讀路徑中呈現。楊双子說，台中走讀路徑呈現1930年代的台中市街，讓民眾感受文學的日常化以及日常的藝術化。

廖玉蕙、蘇貞昌也為小朋友說故事。蘇貞昌自稱阿公，打趣地向小朋友解釋行政院長是做什麼的。蘇說，院長就是決定營養午餐要不要吃好一點，跟教育部長商量寒假要不要長一點，暑假什麼時候開學，明年所有學校的班級裡面有沒有冷氣機，這些都是院長要扛的責任。

廖則回稱，蘇貞昌果然是阿公，知道怎麼跟小孩解釋說話，蘇則說，他是從有女兒開始（就知道怎麼跟小孩說話）。文化部長李永得在記者會現場感謝蘇貞昌支持，台博館與台文館都可望在今年升格為三級機構，未來能有更多推動文學文化的量能。

文化部表示，網路時代趨勢，促使民眾改變閱讀習慣，要有更多元的方式讓民眾認識傳統書籍與文學作品，走讀台灣邀請民眾透過行腳，了解文史事件與相關著作。相關走讀台灣路徑與活動可以上走讀台灣臉書粉絲頁了解。

另，即日起至5月24日止，受理民間單位申請「走讀台灣主題路徑建置計畫」，邀請全國各縣市書店、出版單位以及文史工作室共同舉辦文本與特色路徑，讓民眾一整年都能閱讀台灣原創出版品並實地走訪特色場域。相關資訊可上文化部獎補助系統查詢。

蘇貞昌 文化部 行政院

延伸閱讀

牛結節疹疫苗抵台 蘇貞昌：一週內全面接種

閣揆下台5種可能 黃暐瀚分析蘇貞昌下台機會令人意外

台鐵事故善後告一段落 藍黨團：蘇貞昌應到立院專案報告

丁怡銘電立法院長室問罪 國民黨團：將對政院提譴責案

相關新聞

拚雙語！ 教部擴大引進70名美籍英語教學助理

蔡英文總統喊出2030年雙語國家政策，教育部規畫自110學年度起擴大引進外籍英語教學助理；其中與學術交流基金會合作「美籍...

霸凌還是嬉鬧？高中生壓扯旁喊「相撲！」 校方：嬉鬧過度成肢體衝突

有網友21日在社群媒體抖音Po出一段短影音「唐老大被壓著打」，影片中一名高中男學生打另一名男學生，扯衣領、推倒在地並疑似...

高中校務會議學生代表要總數8% 民團憂沒配套修法美意打折

立法院教文會上周初審通過修正「高級中等教育法」，首度將高中校務會議學生代表席次比率最低保障入法，不得少於成員總數百分之八...

大學交通罰款最高1.2萬元 學生會批：比現行法律還嚴

台灣學生聯合會調查國內各大學自訂的交通罰款，指出崑山科技大學罰則最令人瞠目結舌，該校自訂第一次違規罰款2000元，之後每...

大學法規定太多 成大首推「15+3」鬆綁每學期周數

我國大學每學期18周，全球最長。台灣師範大學今天宣布，111學年擬創全國首例，將每學期調整為16周，以利接軌國際學制，強...

世界閱讀日邀你來走讀 全台百條文學路徑登場

今天是世界閱讀日。文化部宣布於全台推出超過百條文化走讀路徑，包括北台灣的宜蘭北管音樂大戰、東三線（現中山南、北路）啟航、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。