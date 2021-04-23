世界閱讀日邀你來走讀 全台百條文學路徑登場

今天是世界閱讀日。文化部宣布於全台推出超過百條文化走讀路徑，包括北台灣的宜蘭北管音樂大戰、東三線（現中山南、北路）啟航、中台灣的台中電影路徑、南台灣的恆春殖民產業之旅、嘉義百年東市場以及東台灣的跟著風暴之子走讀台11線遺址等，邀請民眾共同參與。

文化部指出，今年的走讀台灣以「文史」、「藝術」、「產業文化」、「生態科學」、「社會關懷或文化平權」及「台灣文化協會百年啟蒙」等六大主題，整合文本閱讀及景點走訪。今年有作家楊双子、林立青及導演王小棣等知名人士共同響應，盼讓閱讀成為民眾日常。

今天開幕記者會在台北市濟南路的台灣文學基地舉辦。包括行政院長蘇貞昌、台灣文學館館長蘇碩斌、作家楊双子、作家廖玉蕙等人都到場讚聲。蘇碩斌說，今年是台灣文化協會成立100周年，台南有一系列活動，文協重要作家蔡培火、林獻堂等人的著作都將在走讀路徑中呈現。楊双子說，台中走讀路徑呈現1930年代的台中市街，讓民眾感受文學的日常化以及日常的藝術化。

廖玉蕙、蘇貞昌也為小朋友說故事。蘇貞昌自稱阿公，打趣地向小朋友解釋行政院長是做什麼的。蘇說，院長就是決定營養午餐要不要吃好一點，跟教育部長商量寒假要不要長一點，暑假什麼時候開學，明年所有學校的班級裡面有沒有冷氣機，這些都是院長要扛的責任。

廖則回稱，蘇貞昌果然是阿公，知道怎麼跟小孩解釋說話，蘇則說，他是從有女兒開始（就知道怎麼跟小孩說話）。文化部長李永得在記者會現場感謝蘇貞昌支持，台博館與台文館都可望在今年升格為三級機構，未來能有更多推動文學文化的量能。

文化部表示，網路時代趨勢，促使民眾改變閱讀習慣，要有更多元的方式讓民眾認識傳統書籍與文學作品，走讀台灣邀請民眾透過行腳，了解文史事件與相關著作。相關走讀台灣路徑與活動可以上走讀台灣臉書粉絲頁了解。

另，即日起至5月24日止，受理民間單位申請「走讀台灣主題路徑建置計畫」，邀請全國各縣市書店、出版單位以及文史工作室共同舉辦文本與特色路徑，讓民眾一整年都能閱讀台灣原創出版品並實地走訪特色場域。相關資訊可上文化部獎補助系統查詢。