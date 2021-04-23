423世界閱讀日／丹鳳高中閱讀「1+N」 跨科合作更親近學子

四月是閱讀的季節，世界閱讀日更是愛書人同慶的日子。423世界閱讀日，丹鳳高中以創意佐閱讀，讓閱讀變得有趣、有用、有溫度。春意盎然的四月不只是丹鳳高中圖書館的閱讀主題月，除了辦講座、策展，透過新北市加速器計畫，落實如何讓閱讀更親近青少年學子，以科技活化圖書館空間，透過玩的元素與創意，讓閱讀產生「1+N」，（1個閱讀活動+N種學生閱讀改變）的效益。

丹鳳高中閱讀「1+N」

圖書館主任宋怡慧老師說：「丹鳳閱讀『1+N』的構想，其實來自於2017年協助文化部進行『知識讀想1+N』的線上主題書展的靈感：當你認同閱讀，就能帶來幸福加乘」。2021年宋怡慧主任有感於丹鳳高中四季主題館落成，她認為一個閱讀活動，可以帶來學生閱讀的N種改變。除了積極招募全校愛閱的師生，共同籌畫閱讀月系列活動，也讓圖書組長在晨會擔任閱讀大使，向全校同學進行丹鳳高中閱讀「1+N」的各項活動。

當學校圖書館不再只是進行主題書導賞而已，它可能要肩負起教學支援中心，師生自主學習的規劃者，因此，不只要從多元多樣的閱讀課程與活動切入，與教師進行跨科合作，也須融入科技、遊戲、美學、戲劇、在地五種創新元素，讓閱讀有複利的「1+N」效益，甚至有機會透過閱讀的館際合作，為學校帶來的閱讀改變無限大。

照片：圖書館人群擁擠，千人借書。

閱讀開啟初始的美麗

丹鳳高中認同晨讀理念，國中部導師每周以身作則，帶領學生一起進行安靜晨讀，本周閱讀的文章，除了介紹423世界閱讀日的由來，也共讀校內歐陽立中老師＜人生除了高下，還有左右＞的文章，並於晨讀過後，進行不同形式的討論，學生們對於歐陽老師願意選擇挑戰的人生，而非安逸的生活，感覺到佩服，也希望自己有機會也能跨出舒適圈，和歐陽老師看齊！當你願意給孩子一本書，一篇文章，或許就有機會改變他們對世界的想法。

學生自由閱讀的快樂。

當閱讀遇到戲劇

今年世界閱讀日的序幕由高一I DO社進行書香行動劇的展演，高一社員利用課餘相互討論與合作，激盪出精彩的創意，道具的製作皆以環保再生為概念，用心改編閱讀日的由來，進行性別議題配搭的行動劇，不只攫住滿場觀眾的目光，也成功將地球日與閱讀日兩種節日，透過戲劇展演清楚與在場師生宣導。接著，最令人喜愛的閱讀機器人丹丹和鳳鳳，不只以三個遊戲應答的機靈反映，讓所有人爭先與之互動，也讓閱讀愉悅的芳馨飄逸全校。圖書館也在館內電視牆進行丹鳳閱讀的移動城堡課程的影音分享，也趁機宣導16處校園漂書站的主題展書，讓學生轉角就能遇見閱讀。

高一I DO社進行書香行動劇的展演。

顛覆閱讀：主題闖關科技化

丹鳳高中全校閱讀周以科技思辨館為策展中心，配合422世界地球日51個修復地球的行動，推薦同學閱讀地球修復主題書，除了提升學生環境保護的觀念，並透過閱讀遷移至日常習慣，進行「愛惜地球」51件小事的實踐。圖書館團隊利用新北加速器研發的選書師APP，讓學生能將書中體會的信念，透過線上書卡的分享，造成「1+N」影響，讓閱讀變成挺地球的行動力，參與活動優異的同學也透過APP大數據統計，成為主題闖關的選書師之王。高二學生陳玟聿認為：選書師APP不定期會以手遊機制，透過主題書單挑選而有吸睛的金幣5倍送的彩蛋活動，不只衝高師生的借閱率，也能閱讀線上書卡「星星點讚率」最高的前十名，進行心得寫作的觀摩。

至於，閱讀周最積極書寫書卡的閱讀楷模班級，由校方選書師系統，進行大書據的彙整，無須導師評改，就能即時進行獎勵，系統迅速彙整學生閱讀數據，提供校方進行不同主題闖關的學生閱讀成果。

學生與閱讀機器人互動。

歡迎來借書：423甜寵日行銷閱讀

曾慧媚校長說：「只要學生願意到圖書館，我們就有機會送給他們一本好書讀。」因此，圖書館團隊在校長的支持下，大力策畫「423甜寵日」大方SONG的活動，把全館借閱率最高、網路書店前100名的書籍，都放置於圖書館最顯眼的地方，讓學生在423當天到圖書館借書，且填寫閱讀金句的同學，就能閱享玫瑰、巧克力、四季書籤、絨毛娃娃等閱讀文創品。曾慧媚校長也號召老師們共襄盛舉，一起借書、寫閱讀金句，讓校園都沉浸在濃厚的閱讀氛圍裡。歷時一周的尋找選書王/后的活動，也由校長頒發獎狀及文創品獎勵學生，鼓勵學生繼續熱愛閱讀、推廣閱讀。

名師蒞校，迎接世界閱讀日的來臨

圖書館主任宋怡慧特別在423閱讀日，在不同的時段與地點，安排名師蒞校，以真人圖書閱讀講座的形式，讓知名作家也是名師帶領國高中學生打開腦洞，向名師學習。國中場次邀請高雄市陽明國中歷史老師吳宜蓉老師，講題為「從文藝復興發現自己」。吳宜蓉生動活潑的語言，接地氣的表達芬是，讓全場200為學生即刻吸睛。至於，高二學習力講座，則由親子天下專欄作家，也是家齊高中數學老師黃光文老師進行「讓數學有感可見」的分享，黃光文老師親切生活化的舉例，讓學生不再害怕學習數學，原來生活處處有數學，而且可以用數學解決人生問題，滿場300名學生給予高度認同與喝采。

丹鳳高中圖書館事先製作名師導讀資料，用心編制講座心得單，讓學生邊聽講座，邊透過ORID焦點討論法的方式，進行學習歷程的圖文紀錄，兩場爆場的名師講座，最後挑選出回饋單極具創見的學生，由講師贈送其玫瑰花或巧克力，讓學生帶回知識，也帶回講師對他們努力學習後的誠摯祝福。

吳宜蓉老師，講題為「從文藝復興發現自己」。

家齊高中數學老師黃光文老師進行「讓數學有感可見」分享。

閱讀無所不在

讓學生從閱讀中學習，不只擁有知識力，也同步擁有生活力，讓孩子帶著一雙美感的眼睛，看待世間的人事物，丹鳳高中有策略的推廣，讓閱讀無所不在，也透過課程轉化，讓孩子不停留在靜態的閱讀，而是成為動態能帶著走的能力，這就是新閱讀素養時代「閱讀即生活，生活即閱讀」的美麗風景。