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大學交通罰款最高1.2萬元 學生會批：比現行法律還嚴

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為大學校園機車停車場示意圖。圖／高雄大學提供
圖為大學校園機車停車場示意圖。圖／高雄大學提供

台灣學生聯合會調查國內各大學自訂的交通罰款，指出崑山科技大學罰則最令人瞠目結舌，該校自訂第一次違規罰款2000元，之後每次再加2000元，累計上限1萬2000元的罰款額度，完全超越國家「道路交通管理處罰條例」不同違規行為的裁量基準。他們呼籲教育部協助建立大學交通管理規定。

台學聯表示，行政機關處以罰款，攸關人民基本的財產權，各校不應以大學自治為由肆意制定相關罰則。崑山科大僅是全台眾多大專院校之冰山一角，多數學校對罰款名目、額度之制定都無標準。

台學聯表示，他們檢視各校罰款，包含圖書館借閱與學士服租借的滯納金、宿舍保證金等，其中最引人注目的的則是「交通罰款」。

他們說，各大專院校為方便管理校內車輛，訂定各式各樣的交通管理規則，其中違規「罰款」的作法缺乏法源依據。「道路交通管理處罰條例」第七條規定，道路交通管理的稽查，由交通勤務警察，或依法令執行交通稽查任務人員執行之。此條例經立法院三讀通過，授權行政機關得以進行交通稽查的法源。

台學聯表示，依據大學法成立的大專院校，設立目的最主要是研究學術、培育人才、提升文化、服務社會，促進國家發展為宗旨，竟可以在大學自治的包裝下，任意制定交通罰款，名目、額度五花八門，多數流向沒有明文規範。有些大學知其罰款缺乏法源依據，刻意改以「交通處理費」、「違規管理費」之名，行罰款之實，遊走在法律灰色地帶。

台學聯表示，各校應依法律授權制定校內管理規則，避免侵犯教職員工生權益。針對各校現行毫無依據的制定交通違規罰款，呼籲教育部負起主管機關責任，協助建立大學交通管理規定，並表態說明大學能否對師生施以罰款。

教育部 警察 崑山科大

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