課審會學生代表想開公聽會 教部有義務協助

教育部近日修正「高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法」，增訂教育部得協助學生代表委員，蒐集相關人員對課程綱要內容之意見。針對這項修法，課審大會學生代表予以肯定，修法後將助於蒐集學生意見，也能精準地問對人，問對意見。

事實上，教育部過去為審議十二年國教課綱，就曾在2017年應學生代表需求，協助辦理北、中、南三場學生座談會，讓學生代表能充分反映廣大學生意見。但之後學生代表若想徵詢學生意見，常得靠自己去找人脈，有時也難接觸到不同學制、學群的學生。

據了解，上屆課審大學學生代表就曾向國教署提過此構想，但適逢新舊任代表交接，國教署至今才正式修法。

課審大會學生代表、文化大學一年級學生范智鈞表示，學生代表不如專家學者與教育團體有足夠的專業基礎跟後援，若想徵詢學生意見，除了要自尋人脈，也得自行負擔各類成本，還容易淪為同溫層、找不到該問的人，藉由這項新機制，未來就能請國教署協助尋找「對的人」。

課審大會學生代表、政治大學碩士生陳法霖也說，課審會學生代表雖經公開遴選，但仍難百分百掌握各種身分別，以及各教育階段的學習經驗，教育部修法後，未來學生代表將有能力主動召開公聽會，有助於反映教育現場中的學生觀點。