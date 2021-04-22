高中校務會議學生代表要總數8% 民團憂沒配套修法美意打折

立法院教文會上周初審通過修正「高級中等教育法」，首度將高中校務會議學生代表席次比率最低保障入法，不得少於成員總數百分之八，有望在本會期三讀通過。未來各校校務會議學生代表人數，將從現在1至3名，平均提升到約10名。

台灣青年民主協會指出，曾有部分學生代表在校務會議上出席、發言權受干預，呼籲教育部應訂定相關配套，避免修法美意被打折。

教育部國教署表示，刻正研議高級中等學校學生代表參與校務會議之學校應行注意事項，引導各校提供友善的會議環境。另外，若學生代表認為學校在校務會議中有任何不合理對待，皆可即時向學校或主管機關反映。

國教署去年七月就曾建議各校可自主修法提升學生代表在校務會議中的席次，目前已有部分學校、學生會主動提案修正，包含桃園市楊梅高中，校務會議代表已增至11席，占比百分之八，彰化高中更大幅增至10席，占比達一成。

楊梅高中校長鄒岳廷表示，校方重視兒少表意權，也希望學校的決議是「共識決」，增加校務會議學生代表，對學校來說只是多聽取學生意見，從善如流。

不過，青民協副理事長何蔚慈也質疑，高中法規定，參與校務會議的學生代表必須是「經選舉產生」，但目前多數學校經全校選舉產生的職位是「學生會正副會長」兩人，若提升學生代表比例到十多位，要如何讓這些學生代表都能「經學生選舉產生」，將是下一個課題。

鄒岳廷說，目前除了學生會代表，另會從班代大會中互推人選；彰化高中則說明，校務會議學生代表除了學生會、學生議會，另還有宿生男、女代表，以及各年級由班長互選推派的班級代表等，讓各類學生族群都有機會參與會議。

也有高中教師反映，部分學生代表常未經充分思考就提案，遭否決後卻反稱學校黑箱，建議學生提案前可先與相關處室溝通，了解各自需求再提討論。