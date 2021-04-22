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大學法規定太多 成大首推「15+3」鬆綁每學期周數

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
成功大學。本報資料照片
成功大學。本報資料照片

我國大學每學期18周，全球最長。台灣師範大學今天宣布，111學年擬創全國首例，將每學期調整為16周，以利接軌國際學制，強化學生自主學習能力，多出來的周數將組成「第三學期」，讓學生多與業界連結、參加企業實習，或到海外交換、打工，甚至規畫多修課以提早畢業。教育部表示，各校如要調整每學期周數，應確保維持教學品質等前提，並與師生溝通。

台師大教務長劉美慧表示，多數國家大學每學期僅15周。去年曾因新冠肺炎疫情延後兩周開學，但維持原時間放暑假，台師大因此試行每學期16周，校內師生普遍持正面態度。

劉美慧表示，台師大110學年行事曆已確定調整成「16+2周」，開學日將提前至今年9月1日，12月底就期末考、放寒假。同屬台灣大學系統的台灣大學、台灣科技大學也各自通過校內會議，三校將同步實施，是大學首度與全國中小學同一周開學。

劉美慧表示，因應提早開學日與周數縮減政策，台師大也提早考試時程，並取消兩天校際活動日，春假連續假期將恢復為四天；選課日程、期中考、期末考、畢業典禮也都跟著提前兩周。

無獨有偶，陽明大學和交通大學也在今年2月合校為「陽明交通大學」前，以試行遠距教學為由，把學期縮短為16周，最後兩周改為彈性教學，落實「16+2周」制。

成功大學教務長王育民則說，按大學法規定，大學每授予一學分，要授滿18小時課程，否則會被扣繳補助款。成大為此創全國首例推行「15+3周」，每學期安排15周固定的專業課程，另有三周線上學習或實體的密集課程等彈性課。109學年實施至今，愈來愈多教師發展微課程等新的教學型態，讓學習更彈性。

元智大學教務長曾芳美說，校方曾鼓勵各系討論每學期採「16+2周」的可能性，但目前未形成共識，下學年持續維持18周。縮短每學期周數有利學生出國交換，但也有部分學系不支持，認為縮短周數將加重課業負擔，或難安排參訪、做專題。

教育部高教司表示，各校如要調整每學期周數，應以確保教師授課時數、教師授課權益、教學品質為前提，落實各級課程委員會運作、深化教學內涵、定期檢討課程評量機制、設計總整式課程並建立以證據為基礎的自我改進機制等。實施前也應與校內師生溝通。

台師大 教育部 開學日

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