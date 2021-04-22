南市校長阻擾教師介聘？ 教局：啟動調查、勿枉勿縱

全國教育產業總工會今天質疑台南市大橋國中以不適任教師為由，阻擾兩名教師參加介聘，南市教育局下午表示，兩人為資源班特教教師，因長期未善盡許多對特教學生應有的專業教學與輔導行為，學校認為有嚴重損害學生受教權益之虞，依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第4條規定召開校事會議，啟動不適任教師調查，並申請由南市教師專業審查會協助調查。

台南市教育局表示，大橋國中啟動不適任教師調查程序符合法令規定，相關違失行為也有具體樣貌，經南市教師專業審查會審議受理，並啟動調查。教師不適任是否成立，會由教育部人才庫中遴聘的公正委員進行調查，在未調查確認前，請各界能持平看待，勿妄加揣測，以免失焦。

教育局說，這名教師無法申請介聘，是依教師法第30條規定辦理，教師一經啟動不適任調查程序，就不得申請介聘。因這兩位教師已在公告教師介聘開始前，就被啟動不適任教師調查，因此依規定即不得申請介聘至他校，並無其他特殊考量。

大橋國中校長王宏寶表示，兩位資源班特教教師長期以來在教學與輔導工作的表現，有許多缺失的情形，學校需要有勇氣的面對處理，才能確保弱勢學生的受教權益。兩位老師是否符合不適任教師，學校會尊重調查小組委員的調查結果。