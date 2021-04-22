快訊

勞金局炒股弊案 金管會重罰3投信1350萬元、10人遭解職停業

南市校長阻擾教師介聘？ 教局：啟動調查、勿枉勿縱

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國教育產業總工會近日接獲台南市立大橋國中2位老師陳情，申請介聘調校，卻變成疑似不適任教師，控黑箱作業已嚴重侵害教師工作權。圖／全教產提供
全國教育產業總工會近日接獲台南市立大橋國中2位老師陳情，申請介聘調校，卻變成疑似不適任教師，控黑箱作業已嚴重侵害教師工作權。圖／全教產提供

全國教育產業總工會今天質疑台南市大橋國中以不適任教師為由，阻擾兩名教師參加介聘，南市教育局下午表示，兩人為資源班特教教師，因長期未善盡許多對特教學生應有的專業教學與輔導行為，學校認為有嚴重損害學生受教權益之虞，依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」第4條規定召開校事會議，啟動不適任教師調查，並申請由南市教師專業審查會協助調查。

台南市教育局表示，大橋國中啟動不適任教師調查程序符合法令規定，相關違失行為也有具體樣貌，經南市教師專業審查會審議受理，並啟動調查。教師不適任是否成立，會由教育部人才庫中遴聘的公正委員進行調查，在未調查確認前，請各界能持平看待，勿妄加揣測，以免失焦。

教育局說，這名教師無法申請介聘，是依教師法第30條規定辦理，教師一經啟動不適任調查程序，就不得申請介聘。因這兩位教師已在公告教師介聘開始前，就被啟動不適任教師調查，因此依規定即不得申請介聘至他校，並無其他特殊考量。

大橋國中校長王宏寶表示，兩位資源班特教教師長期以來在教學與輔導工作的表現，有許多缺失的情形，學校需要有勇氣的面對處理，才能確保弱勢學生的受教權益。兩位老師是否符合不適任教師，學校會尊重調查小組委員的調查結果。

教育局 教育部 全國教育產業總工會

延伸閱讀

響應世界地球日 南市推校園巡迴展關心全球環境議題

停供游泳池用水選手怎麼辦？ 南市媒合泳池集中訓練

全中運南市屢破大會紀錄 楊偉達舉重最亮眼

法籍台灣女婿想入民進黨未如願 南市黨部：用其他方式

相關新聞

北市推廣師生國際交流 柯文哲：每年花一億元

台北與以色列相距8300餘公里，仍積極維繫雙方的教育合作交流。北市教育局在4月22日世界地球日，在台北市政府1樓中庭為台...

考招制度沒跟著新課綱改革 教團憂技高恐將普高化

新課綱上路，連帶影響111年考招制度，高中職端依學生性向、興趣分成普通型高中以及技術型高中，普高重視學科，技高重視專業知...

校園會客室／坐鎮校安中心 沒1天睡好

「校安中心看得到天空，當時我就跟老天祈禱，數字不要再上升。但我是人，不是神….」太魯閣號事故讓十五位年輕師生殞命，一接獲...

教育部2030年選出6所雙語標竿大學 頂大躍躍欲試

邁向雙語國家，教育部表示除普及鼓勵各大學開設全英語課程，另將擇優挹注具國際競爭力的大專校院或學院，轉型為雙語標竿學校或學...

教育部砸25億元增設全英語課程 多所大學喊難

蔡英文總統宣示雙語國家政策，教育部宣布今年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，目標是2030年至少40所大專校院推動...

台鐵三年兩事故帶走23位師生 坐在校安中心的都是他

「校安中心看得到天空，當時我就跟老天祈禱，數字不要再上升。但我是人，不是神….」太魯閣號事故帶走15位年輕師生寶貴性命，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。