台中烏日光德國中跑道竣工 師生跑步慶落成

台中市烏日區光德國中從去年12月起歷時三個月改建運動場跑道為全密式跑道，今天啟用。包括台中市教育局副局長葉俊傑、市議員吳瓊華等各級民代、民眾、家長、校內師生跑一圈200公尺操場，鳴槍起跑後，大家同時馳騁在藍色跑道上跑步慶祝，見證新跑道的落成啟用。 附近社區民眾也很開心，可在早晨、傍晚開放時間來校運動，多了一處運動休閒好場所。

光德國中校長賴朝榮說，學校運動場原為PU跑道已屆20年，每年校慶前需編列經費整修。加上是很特殊的三角形御飯糰形狀，轉彎處較不易著力，田徑團隊練習時較辛苦，於是極力在爭取經費改建跑道。學校改善運動場設備，鼓勵學生養成良好運動習慣。

吳瓊華說，爭取跑道改善追朔到2018年該校學生許嘉恩破全中運大會紀錄得金牌時，她到校鼓勵加油時，發現學校跑道已數十年未整修出現龜裂、掏空及不平整與破洞多處等狀況，這樣的場地訓練選手實在困難，因此積極為學校爭取經費改善，在去年7月核定400萬元經費。

吳瓊華指出，學校徵詢相關專家意見，欲建造全密式跑道，但價格較昂貴，但也獲得家長會團隊的支持下，加上自籌款ㄧ些費用來完成全密式跑道，除了避免運動傷害使用年限亦延長，讓學生在操場跑步運動時更加安全。

另外，排球場旁和南側門前跑道地基下陷，並同時加強RC底層施做，讓跑道基層更堅固，該部分跑道面層施作厚度13MM，跑起來更平穩安全。