竹縣六家高中成立雙語國際實驗班 110學年度招收35人

新竹縣近年積極提升雙語學習環境，其中六家高中逐步實踐雙語教學，獲家長及學生認同，縣府核准成立雙語國際實驗班，預計110學年度可招收校內英文相關學科成績優異者，名額35人，成為新竹縣第一所辦雙語實驗班的學校，除縣府協助升級雙語教學軟硬體，也爭取教育部國教署補助，完善雙語課程並豐富國際交流活動。

縣府教育處指出，六家高中以實踐多元智慧的世界公民為願景，近年來獲教育部補助多項競爭型計畫，學校已有部分領域進行雙語教學，受到學生喜愛；為「讓世界走入校園」，推動跨國視訊學習與交流計畫，與美國芝加哥衛斯蒙市立高中簽訂為姊妹校，建立兩校互惠機制，包括互相承認學分之雙聯學位學程，和教師學術訪問交換計畫，希望實踐學校國際化。

為提升學生英語文應用能力、溝通能力，並拓展學習視野，六家高中也利用寒暑假辦理雙語營隊，營造沉浸式英文學習環境，提升學生全球競合力，培養學生成為與世界接軌及具國際移動力的人才。

教育處表示，六家高中雙語國際實驗班招收的對象為已入學六家高中的學生，對高中英文相關學科具高度興趣和優異能力者，預計招收35名，採書面審查、面試及語言能力測試成績擇優錄取。

另外，學校目前正積極爭取教育部國教署400萬元補助，希望建置科技教學媒材、營造雙語環境，讓雙語教學課程更完善、國際交流活動更豐富，同時也提供教師海外進修的機會，增進教師專業知能。