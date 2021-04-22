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考招制度沒跟著新課綱改革 教團憂技高恐將普高化

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全教總今召開「有適性無揚才 技高恐將普高化」記者會，多名朝野立委出席聲援。記者趙宥寧／攝影
全教總今召開「有適性無揚才 技高恐將普高化」記者會，多名朝野立委出席聲援。記者趙宥寧／攝影

課綱上路，連帶影響111年考招制度，高中職端依學生性向、興趣分成普通型高中以及技術型高中，普高重視學科，技高重視專業知能，新課綱雖強調適性揚才，考招制度卻未隨之更新。全國教師工會總聯合會批評「有適性無揚才」，呼籲教育部應立即改革錯誤的升學設計，否則將使技高流於形式。

全教總今召開「有適性無揚才 技高恐將普高化」記者會，各黨派立委皆出席聲援。全教總理事長侯俊良表示，長期觀察下來，技高已逐漸普高化，技專也跟一般大學趨於一致，過程中雖不斷向技職司反應，111年新型考招制度仍未跟著改革，呼籲技職司務必檢討升學制度，不要讓技職持續普高化。

全教總高中職主委張瓊方說，四技二專甄審入學是技高生最重要的升學管道，約佔整體招生名額一半。現行是透過統一入學測驗篩選，共考五科（國、英、數、專業科目一、專業科目二），單科滿分15級分，第二階段才真正進入各校面試或指定科目甄試。

張瓊方說，目前國立科大跟普大共有642校系，其中有532校系在第一階段採用總級分倍率篩選，但國、英、數已經占了45級分，專一、專二是技高特色科目，卻僅占30級分，換句話說，學生只要國英數強，就比較吃香。

「考試引導教學」，張瓊方說，現行技高生升學比例高達八成，若學生想提高通過第一階段甄試的機會，一定會加強國英數科目，忽略專業科目。她呼籲招策會與技職司，應重新檢視明年考招制度，不要讓技高被迫普高化。

立委林宜瑾、林奕華、伍麗華、高虹安也支持全教總主張。林宜瑾表示，全約有40所大專校院被教育部列為專輔學校，技職就占七成，舊課綱讓技高有普高危機，新課綱已修回專業知能導向，但升學制度卻未制度化調整，呼籲教育部不要違背技職體系的初衷。

升學 課綱 全教總

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