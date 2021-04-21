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教育部2030年選出6所雙語標竿大學 頂大躍躍欲試

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中山大學。圖／中山大學提供
中山大學。圖／中山大學提供

邁向雙語國家，教育部表示除普及鼓勵各大學開設全英語課程，另將擇優挹注具國際競爭力的大專校院或學院，轉型為雙語標竿學校或學院。2024年預計達三所標竿學校，2030年預計達六所，數所頂尖大學表示將積極爭取。教育部還會評選雙語標竿學院，2024年預計達18院、2030年達30院。

教育部表示，2024年時，標竿大學與標竿學院至少有二成五大二學生，英文能力在聽說讀寫達到CEFR B2以上等級，同時全校至少有兩成的大二、碩一學生，當年所修學分的20％以上為全英語課程。

到了2030年，教育部高教司表示，標竿大學與標竿學院中至少有一半的大二學生在聽說讀寫達到CEFR B2以上等級，同時至少有一半的大二、碩士生，當年修五成以上的全英語學分。

中山大學校長鄭英耀表示已達申請門檻（大學部全英語課程達5％、研究所達10％），學校2018年就朝全英語教學進攻，今年外籍教師占比達一成，預計2030年達兩成。全校大學部已開設156門全英語課程，占8％；研究所則開設391門全英語課程，占18％。目前每學期還開設15到20門全英語通識課程，並積極提升各系全英語必修課占比。

中山大學教務長林伯樵說，下一學年起，校內電機、機電和化學三系首度招收全英語專班生，預計10年後全校各系都開設全英語專班。

清華大學副校長戴念華也說，清大已達標準大學申請門檻，教師教學能量也足，目前全國約一成八的教師開過全英語課程，清大高達四成教師都開過。清大一定會爭取成為標竿大學，好處是持續提升學生英語表達力，也助攻境外招生。

教育部 清大 中山大學

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