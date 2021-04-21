教育部砸25億元增設全英語課程 多所大學喊難

蔡英文總統宣示雙語國家政策，教育部宣布今年9月啟動「大專校院學生雙語化學習計畫」，目標是2030年至少40所大專校院推動全英語教育，校內八成以上英語課採全英語授課，且至少一成大二、碩一學生修習兩門以上全英語課程。多所大學表示不易推行，若連微積分等艱難科目都用英語，學生恐跟不上。人文、教育等領域採用中文教科書，也難轉為全英語授課。

教育部長潘文忠表示，英語是國際通行語言，蔡英文總統也倡導2030雙語國家政策，教育部將從大學階段優先重點培育。教育部2021年至2024年將投入超過25億元預算，助學校延攬國際教學人才進行全英語教學。另也引進教學助理，設立獎助學金，建置全英語教學軟硬體環境，並透過資源共享，讓學校有校際合作，共同開設全英語課程。

「怎麼可能手指一彈就變全英語教學？」文化大學教務長方元沂表示，大一英文用全英語授課沒問題，但連專業課程都要全英語，對部分學生來說仍太難。台灣城鄉資源差異造成學生英語程度落差，他曾用全英語開法律專業課，全班70人僅五人跟得上。文大還是盡力推動，目前請開設全英語課的老師標註課程分級，共分A到E級，作為學生選課參考。

東華大學副校長林信鋒表示，校內部分大一英文課教師仍並用中、英文上課，主要是怕學生一時聽不懂。不過校內境外生人數漸增，管理學院、理工學院課程都採用原文書，有望優先接軌政策，採全英語授課。人文、教育等領域則因採用中文教科書，師生要花較多時間轉為全英語環境。

銘傳大學英語教學中心主任劉廣華表示，銘傳大學已推行國際化20年，大一英文已採全英語授課。微積分等專業科目若要採全英語教學，則要逐步來落實。目前距2030年還有10年，只要政府持續投注資源，他認為大學端有機會達標。

暨南大學校長武東星說，教師的能力是推動全英語授課的關鍵，許多教師留學返國已久，不一定能立刻改用全英語授課。暨大前年就安排15名教師赴美國加州大學聖地牙哥分校進修，並成立全英文教學社群，提升教師戰力。

教育部表示，推動「大專校院學生雙語化學習計畫」已具一定基礎。按教育部與英國文化交流協會在去年到今年間進行的調查，目前我國約21％高三生達「歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構」CEFR B2流利以上等級，也就是有五分之一的高三學生具有修習全英語課程的基本能力。師資方面，已有近7000名大學教師具全英語授課能力。