台鐵三年兩事故帶走23位師生 坐在校安中心的都是他

「校安中心看得到天空，當時我就跟老天祈禱，數字不要再上升。但我是人，不是神….」太魯閣號事故帶走15位年輕師生寶貴性命，一傳出事故通報，教育部啟動緊急應變機制，教育部校園安全防護科長陳宗志，當時正準備帶妻女搭高鐵回雲林娘家，一早看見新聞，他轉頭告訴妻子「我要回校安中心了」，只見妻子點點頭，他奔回校安中心坐鎮。

兩年多前普悠瑪列車脫軌，陳宗志才剛就任科長不到一年，本月初太魯閣卻因撞上工程車出事，災禍彷彿重演。

當傷亡名單逐漸確認出爐，各校陸續傳回校安通報，死亡數字每一小時就增加一、兩位，陳宗志談起這段，許多話仍哽在喉頭說不上，感慨自己只能被動接收通報，死神不留情地帶走師生，言語中滿是無力感。

4月2日早上9時28分，一列從樹林開往台動的408號次太魯閣號，高速撞上從邊坡滾落鐵軌的工程車，八節車箱全部出軌。事故發生後沒幾分鐘，陳宗志LINE群組跟新聞跑馬燈先後跳出訊息，他心想不妙，趕緊抓起電話四處聯繫。

陳宗志聯繫花蓮聯絡處，請當地督導儘速將花蓮教官、校安人員找齊，另也分頭聯繫宜蘭聯絡處，兩地督導皆有花蓮0206大地震與普悠瑪脫軌案的經驗，大家馬上說「好」，各路人馬火速進駐醫院、縣府支援。教育部校安中心四位休假同仁也「不請自來」，陳宗志坦言，「我們心中都希望一切白忙一場」。

但天不從人願，事故當日有五位師生確定罹難，陳宗志哽咽地說，「從早上八點維持五個，到中午九個，每小時增加一到兩人，真的是心如刀割」。陳宗志認為，掉眼淚不是脆弱，而是教育哲學告訴他，「我們要教育孩子成為一個人，什麼是一個人？他要有情感，要關懷世界」。

確立師生傷亡名單後，校安工作才準備要開始。陳宗志說「預防、應變、復原」是校安三大使命，最重要是預防，應變只是救急，復原輔導做得成功，才能讓傷害降到最低。

當前端知道師生傷亡名單、慰問金都只是短期，陳宗志提到，重大災變發生後，師生可能會出現創傷後症候群，傷者將由一對一專責人員協助，同車未傷學生因目睹重大事故，也請學校提供心理輔導。

校安中心也要兼顧反毒、反霸凌、防疫等工作。陳宗志說，去年1月23日開始放春節連假，初二開始陸續傳出新冠肺炎病例，各級學校繃緊神經，教育部也緊急宣布延後兩周開學。當時國內口罩、額溫槍嚴重缺貨，教育現場優先配給。

「那時一箱口罩3000個，必須先初步分裝後再發給學校」陳宗志說，他們跟時間賽跑，最後一共發下587萬片口罩、酒精5.9萬公升、2500多支額溫槍，成功守住校園防線。

隨著大專院校開學，大批境外生要返台讀書，教育部去年8月24日宣布開放19個國家／地區以外新生，及中國大陸籍學位生來台就學，第一批境外生入境，陳宗志與政務次長劉孟奇到桃園機場接機。

「我要去桃園機場了」，陳宗志身著防疫裝備接港生入境，他回憶，當時陪一名學生等著防疫計程車，學生興奮地感謝教育部，一度還想擁抱他，當下陳宗志緊張地拒絕，學生上車後還搖下車窗再度道謝，他也笑著告訴學生「你這14天要乖喔！不可以亂跑喔！」

陳宗志擔任校園安全防護科長已經三年六個月，他坦言，這些日子以來，沒有一天睡好覺。「誰會知道買個肉圓忘記加辣椒，我們就要馬上查明孩子是誰？放個風箏，孩子竟被拉著飛上天….」他說，國人自我保護意識仍不大夠，基於校園安全，還是得多叮嚀兩句。