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影／私校退場影響學生受教權? 潘文忠引數據這樣說

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠。記者黃義書／攝影
教育部長潘文忠。記者黃義書／攝影

立法院正在審查「私立高級中等以上學校退場條例」，卻已有不少學校走向停招、停辦的退場命運，教育部稱會維護學生受教品質，部長潘文忠今天也引用數據表示，停辦學校的學生若能受到好的安置輔導，休退學率可降低，教育部也會持續追蹤。

教育部今下午舉行部務會報，潘文忠接受媒體聯訪。近年已有不少私立大專校院受少子女化影響退場，包含高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學等已先後停辦；稻江科技暨管理學院、台灣觀光學院、蘭陽技術學院、和春技術學院則是走向停招。

其中，若以和春技術學院為例，目前全校仍有688名學生，待今年畢業後，全校僅剩200多人，後續安置、輔導將是一大考驗。

潘文忠表示，私校諮詢會同意和春停招，主因在學生數量巨幅減少，教育部連續啟動六次教學品質查核，但六次都沒過，恐影響學生受教權，經私校諮詢會同意110年停招，以這樣方式監控學校辦學品質，維護學生受教權。

潘文忠也說，學校若停辦，教育部會協助學生安置，提供交通費、住宿費、補救教學等資源，並在安置後的第一個學期，由教育部的專案小組會同學生面談轉學適應情形。

潘文忠以亞太創意技術學院為例，當時有280多位學生，經由教育部協助轉學安置後，109學年第一學期統計已有九成四學生順利畢業或繼續在學，僅17位學生休、退學，這數據比當時亞太辦學中休退學率18％還低。

潘文忠說，做好適當安置，並給予經濟協助及課業輔導，學生就可以得到更好的安排。

教育部 潘文忠

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