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新北拚口語表達 國中生化身特派記者報導學校特色

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
瑞芳國中學生蔡和曄（由右至左）、張緁恩討論校園特派記者相關內容。圖／新北市教育局提供
瑞芳國中學生蔡和曄（由右至左）、張緁恩討論校園特派記者相關內容。圖／新北市教育局提供

新北市教育局與聯合報系合作開辦口語表達班課程，總計10所國中超過300位學生參與，共27名學生獲獎。透過模擬校園特派記者角色，訓練學生上台表現自我，最後各校脫穎而出的學生，再各拍攝一支學校特色介紹影片來角逐最大獎項。此次由瑞芳國中學生蔡和曄、張緁恩、林芯瑜獲得特優。

各校小小校園特派記者共拍攝出10支校園特色介紹，瑞芳國中蔡和曄及張緁恩、林芯瑜以自然活潑方式介紹校園馬賽克文化牆、彩虹跑道等，大方表現出校園的美，更強調多元文化融合的價值。蔡和曄表示，此次參加課程對自己有非常大幫助，除了講話比較流暢，日後學校有活動需要主持，上台就比較不會緊張，在過程中，如果自己講的笑點觀眾有反應，就是最大的成就感。

張緁恩說，經過這次的課程後更敢講話，對於鏡頭比較不緊張，也發現在學校待了三年沒有認真看各個小角落，希望透過影片跟更多人分享學校的美．也鼓勵學弟妹，來上課可以更了解自己的特長，不論是否敢講話，都能訓練自己的口語表達；林芯瑜表示，自己很喜歡拍攝跟後製的幕後工作，在這次的拍攝中，前置作業也有幫到忙，很有參與感。

教育局長張明文表示，本次口語表達課程的「校園特派記者」主題，讓學生在課程期間透過上台演練小試身手，以及鏡頭前的實戰演練，找出最適合自己的肢體、聲音表現方式。此外，學生在探索校園特色時也必須思考如何將蒐集分析資料，使架構更有脈絡，讓主題能被清晰表述，考驗學生的閱讀理解能力。

其它如福營國中學生黃宥凱及盧恩泰以拍攝學校職探中心為主題，分享自己使用校園設備時的經驗，說明技職教育的重要性；正德國中陳心瑀及潘靜雯的影片，別出心裁以烏克麗麗自彈自唱方式，結合口說來介紹校園跆拳道隊、管樂團等豐富藝文特色。

教育局表示，本次口語表達課程於110年寒假在瑞芳、佳林、頭前、福營、海山、安溪、新泰、溪崑、正德及江翠國中10校辦理，課程內容包含表達力、口說主題取材、口說結構內容、表達吸睛術、校園特派記者等主題。透過口語表達訓練，訓練孩子架構邏輯思維，勇於表現自我，具備更多競爭優勢。

新北市教育局與聯合報系合作開辦口語表達班課程，總計10所國中超過300位學生參與，共27名學生獲獎。記者江婉儀／攝影
新北市教育局與聯合報系合作開辦口語表達班課程，總計10所國中超過300位學生參與，共27名學生獲獎。記者江婉儀／攝影
新北市教育局與聯合報系合作開辦口語表達班課程，此次由瑞芳國中學生蔡和曄（由右至左）、張緁恩、林芯瑜獲得特優。記者江婉儀／攝影
新北市教育局與聯合報系合作開辦口語表達班課程，此次由瑞芳國中學生蔡和曄（由右至左）、張緁恩、林芯瑜獲得特優。記者江婉儀／攝影

瑞芳 教育局

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