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玫瑰少年葉永鋕過世21年 潘文忠主動點名高樹國中

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
21年前屏東縣高樹國中學生葉永鋕因性別氣質不同遭同學霸凌，最終在廁所發生憾事。近年高樹國中廁所改建，事故舊大樓已拆除，並改建樹人樓廁所，男生廁所外有著玫瑰圖樣，女生廁所外則是大樹標誌，勇於面對歷史。圖／高樹國中提供
21年前屏東縣高樹國中學生葉永鋕因性別氣質不同遭同學霸凌，最終在廁所發生憾事。近年高樹國中廁所改建，事故舊大樓已拆除，並改建樹人樓廁所，男生廁所外有著玫瑰圖樣，女生廁所外則是大樹標誌，勇於面對歷史。圖／高樹國中提供

21年前屏東縣高樹國中學生葉永鋕因性別氣質不同遭同學霸凌，最終在廁所發生憾事，也催生性別平等教育法。事故舊大樓已拆除，近年高樹國中廁所改建，並將樹人樓男生廁所外放上有玫瑰圖樣，女生廁所外則是大樹標誌，勇於面對歷史。教育部潘文忠今在部務會報也主動提及此事，強調藉由場域再整理，重新賦予教育意義，就是最好的性別平等教育。

教育部今下午舉行部務會報，潘文忠致詞時表示，就讀高樹國中的葉永鋕，21年前因為性別特質，在當時的時代背景下，成為令我們警惕也遺憾的受害者。教育部近幾年投入經費改善老舊廁所，高樹國中就是700多校之一。

潘文忠說，學校在改造過程中，邀請全校老師一同參與，最終把男廁外印上玫瑰圖樣，女廁外則以大樹做意向，強調孩子氣質不是唯一的刻板印象，而在校舍改建後，也讓孩子了解設計意涵，提醒性別平等的重要性。

潘文忠說，廁所的功能本來就是廁所，但高樹國中讓過去社會、師生遺憾的事情，藉由場域再整理，重新賦予意義，就是最好的性別平等教育。

性別平等教育法上路近20年，潘文忠表示，作為教育工作者，仍要不斷堅持努力。在葉永鋕過世21年，協助廁所改善，成為教育工作者可以引以警惕、學習，以及後續可透過環境教育或是課程等方式，在校園中倡議「理解、包容、尊重」。

潘文中也提到，現階段即將進行中央廚房改造，但這不只是設立一個午餐廚房，而是進行食育教育的重要參與過程，期許每一個建設除了基礎需求與安全外，也能一併傳達想推動的教育意涵，這才是真實從生活體驗而來的價值。

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教育部今舉行部務會報，教育部長潘文忠致詞。記者趙宥寧／攝影
教育部今舉行部務會報，教育部長潘文忠致詞。記者趙宥寧／攝影

潘文忠 教育部 霸凌

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