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公幼抽籤大戰開跑 4月30日起公布各地招生資訊

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
家有幼兒的爸爸媽媽注意，教育部指出4月30日各地公幼、非營利幼兒園招生資訊出爐，請家長留意全國教保資訊網。記者董俞佳／攝影
家有幼兒的爸爸媽媽注意，教育部指出4月30日各地公幼、非營利幼兒園招生資訊出爐，請家長留意全國教保資訊網。記者董俞佳／攝影

爸爸媽媽注意，每年5月的公立幼兒園抽籤大戰即將開跑。教育部今天表示，110學年度公立及非營利幼兒園招生即將開始，全台提供23萬個名額，4月30日起可至全國教保資訊網( http://www.ece.moe.edu.tw )查詢各縣市招生詳情。

教育部表示，為支持家長兼顧工作與育兒，持續推動我國少子女化對策計畫，以「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」為兩大重點。逐步提高育兒津貼補助外，也將增設公立幼兒園及非營利幼兒園，目前提供約23萬個名額。

教育部提醒，公立及非營利幼兒園依法應優先招收低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等六類幼兒。

符合優先入園資格幼兒的家長，在報名公共化幼兒園前，請先向戶籍所在地直轄市、縣(市)政府教育局(處)洽詢招生資訊，並依照各地方政府規定，辦理身分認定作業。如為身心障礙幼兒，請先洽各地方政府設置的特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定後協助安置入園。

此外，各地方政府會再依據各地區公共化教保服務供應量及幼兒就學需求，訂定第二階段優先對象，家有適齡幼兒的家長，可多留意地方政府網頁公告的招生規定。

幼兒園 教育部 低收入戶

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