全中運南市屢破大會紀錄 楊偉達舉重最亮眼

正在雲林縣舉行的全中運4月22日結束，台南市已拿下22金26銀28銅，市長黃偉哲賽前授旗時，勉勵代表隊能創下佳績，超越去年24金31銀43銅，就看最後兩天的表現。台南市體育處表示，昨天剛奪金的玉井工商楊偉達，於高男組舉重雙創大會紀錄，振奮代表隊。

台南市體育處表示，玉井工商學生楊偉達在於高男組舉重73公斤級的賽事中，以挺舉157公斤及總和280公斤的佳績，打破上屆由他自己所創的大會紀錄，對於連續兩年全中運都能寫下新紀錄，除了靠教練陳涵彤悉心指導及大內國中行政團隊的支持外，幕後最大功臣是市府自2019年起辦理「台南市優秀運動選手健康管理服務計畫」，每年追蹤選手的訓練及生理狀態，降低選手發生運動傷害之機率，並給予教練更多科學數據做為訓練的參據。

教練陳涵彤說，楊偉達家中狀況並不好，反而給了他更強大的訓練動力，推動他一次次挑戰極限，今年將挺舉成績推進6公斤，總和成績也上推2公斤，接下來將持續備戰全運會及2022年亞運會，希望能持續突破自己。

教育局長鄭新輝表示，市長黃偉哲上任後推動多項運動選手激勵計畫，包含每月培訓津貼、提升全國綜合運動賽會參賽補助等，其中優秀運動選手健康管理服務計畫是南部唯一由市府出資的選手運動傷害防護計畫，除了在平日訓練及賽會期間派駐運動傷害防護員，降低選手發生運動傷害的機率外，也提供科學化檢測，監控訓練期間得生理狀態，避免密集訓練及比賽造成運動傷害。

台南市代表隊目前破大會紀錄項目如下：

1、沙崙國中國男組吳亮昀游泳50公尺仰式，成績27.07秒。

2、東原國中舉重96公斤級王佑承挺舉141公斤，創大會紀錄。

4、民德國中滑輪溜冰李佳芸國女組1萬公尺淘汰賽，成績（16.17.332）破大會紀錄；民德國中林鶴宸國男組1千公尺爭先賽成績（01.27.008）破大會紀錄。

5、玉井工商舉重楊偉達挺舉157公斤，總和280公斤，雙創大會紀錄。