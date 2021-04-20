不只英語！ 閩南語也融入幼兒園教學 91間幼兒園參與

不僅英語融入幼兒園教學，教育部國教署推動本土語言向下扎根，從105學年10間幼兒園、37班參與，109學年已擴大規模到91間幼兒園、313班，補助幼兒園將閩南語融入例行性活動，或帶小朋友唸唱閩南語兒歌，培養幼兒使用閩南語的興趣。

鑒於客家委員會及原住民族委員會在幼兒園推廣原住民族語及客語相關的沉浸式教學計畫，考量閩南語在本土語言中所佔比例不低，國教署自105學年推動「閩南語沉浸式教學融入幼兒園教保活動課程」計畫，依幼兒園申請班級數量進行經費補助，今年已有91間幼兒園、313班參與。

台南市立麻豆幼兒園自106學年起參與計畫，從第一年兩個班級，今年已全園出動，六個班級全參與。

麻豆幼兒園透過教室內外的情境和生活用語、兒歌唸謠引發幼兒興趣，並配合餐點時間用閩南語介紹、帶小朋友唸唱閩南語兒歌等，由老師透過多元策略引導，讓幼兒在真實情境中自然使用閩南語溝通，並用親子學習單，將閩南語延伸到親子互動。