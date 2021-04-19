私校退場後能去哪？尚無學校成功改辦其他事業

立法院今天審查教育部「私立高級中等以上學校退場條例」，此條例開放列入專輔的學校嘗試轉型。立委張廖萬堅表示，截至目前沒有學校轉型成功，有的只是把大學「辦小」，也就是精緻化，或改辦小學，未脫離教育範疇。民國119年，長照住宿將有4.2萬床缺口，是私校可以考慮的方向。

國內數所大專已停辦，其中高鳳學院轉為國小，興國管理學院則改為中信金融管理學院，走「小而美」路線；其餘退場學校還在找出路。張廖萬堅呼籲教育部成立專門辦公室來協助私校轉型，教育部長潘文忠對此表示，教育部目前設有私校退場專案辦公室，未來可朝立委建議方向規畫。

「公私併」也是解決私校退場方法之一。立委吳思瑤表示，教育部去年找中正大學研擬公私併，做法包括公校法人化、私校公共化、私捐公、組成大學聯合系統、私校委託經營等，不過教育部卻對媒體表示「公私併有難度」，看起來未戰先投降。潘文忠表示公私併雖複雜，但不是完全不可行。

欲轉型的私校難找方向，退場學校的學生也不知道能去哪。草案不主張讓學生在退場學校待到畢業，潘文忠表示「轉到OK的學校就讀，比較有保障」。但高虹安、林宜瑾等立委表示，退場私校的弱勢生比率高，他們可能因承擔家計，選擇離家近的學校，或在工讀，難轉到其他學校。

吳思瑤舉例，屏東縣永達技術學院退場後，學生轉到正修科大、高苑科大就讀，但教育部三年後追蹤發現，498名轉學生中，有120人已中輟，原因包括經濟和交通等，占了四分之一。

吳思瑤說，最近花蓮縣台灣觀光學院也宣布停招，離該校最近、領域接近的學校是大漢技術學院，和台觀學院相距27公里，等於從台北市的立法院到桃園火車站，難落實教育部所說的「就近」轉學。

吳思瑤表示，退場學校不只有日間部學生，位處「不山不市」地區的學生、在職進修生更辛苦，他們可能要邊念書邊照顧家庭，無法說轉就轉。

少子化勢不可擋，潘文忠坦言私校退場問題急迫，辦學不佳的學校就該快速退場，而不是苟延殘喘地辦下去。教育部推估，110學年高中新生人數21萬1000人，將逐年遞減至114學年的18萬3000人。

大專部分，教育部推估111學年起，大一新生首度跌破20萬人，遞減到117學年逢虎年新生兒入大學，新生人數只剩16萬2000人，恐陷招生寒冬。