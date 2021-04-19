快訊

整理包／你知道家裡用水是來自哪個水庫嗎？有缺水危機嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫幫中離生！高市召開跨局處中離聯繫會議勾稽預防輔導

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市教育局召開跨局處「高級中等學校中途離校聯繫會議」，邀國教署、學者專家及重點學校與會。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局召開跨局處「高級中等學校中途離校聯繫會議」，邀國教署、學者專家及重點學校與會。記者徐如宜／攝影

高雄市教育局今天首度開「高級中等學校中途離校聯繫會議」，邀專家學者擔任諮詢委員，討論與掌握中離生輔導，適時轉介及引入資源。社會局與警察局將積極比對勾稽，找出個案預防或輔導中離生，學校則建議結案年齡可從20歲降至18歲。教育局將委託學術單位研究中離生離校因素及復學動力等問題，更能對症下藥。

各縣市層出不窮的校園霸凌事件，凸顯「中離生」議題的嚴重性。高雄市教育局3月訂出中途離校學生預防追蹤及復學輔導實施計畫，今天召開第一場跨局處中途離校聯繫會議，並邀國教署學務校安組與會，由局長謝文斌主持，未來每個月定期召開。

高雄市目前未結案中離生的浮動數據是924人，教育局副局長陳佩汝表示，學校中離生未結案超過50人以上、中離率達5%，將被列為重點學校，今天有兩所重點學校到會議報告中離生的輔導過程，學者也給予肯定。學校也坦言，屬國民教育的高中職中離生，不像義務教育國中的中輟生，輔導沒有強制性，對學生只能動之以情，代能找回一個是一個。

教育局副局長陳佩汝說，教育局將針對未結案中離案件，委託學術單位研究離校因素及復學動力，分析取得中離生的主要生涯發展需求，對症下藥。諮詢委員建議，在進行研究時，對於離校原因應該更細膩，而非以大項區隔，如此才能更加針對中離生需求。

學校建議中離生結案年齡，可從20歲降至18歲，符合一般高中職就學年齡。國教署回應，應會隨民法修正，教育部也會加強輔導中離計畫經費。

台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長劉志洋說，國教署上周也開中離生聯繫會議，台少盟有出席討論，目前掌握全國中離生人數約1萬3千人，因不適應、志趣不合，高一是高峰期，但目前中央與地方聯繫還是存有鴻溝，溝通做得太表層，跨部會整合非常卡，相對於中輟生的扶助，中離生適用法規、支持系統都太弱。

劉志洋說，休、退學也是中離生一種，又以長期缺曠課者最為棘手，引導中離生找到人生目標，輔導重於服務，包含就業媒合、就業穩定、評估勞動條件等，都需要挹注更多輔導資源。

高雄市教育局召開跨局處「高級中等學校中途離校聯繫會議」，邀國教署、學者專家及重點學校與會。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局召開跨局處「高級中等學校中途離校聯繫會議」，邀國教署、學者專家及重點學校與會。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局召開跨局處「高級中等學校中途離校聯繫會議」，邀國教署、學者專家及重點學校與會。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局召開跨局處「高級中等學校中途離校聯繫會議」，邀國教署、學者專家及重點學校與會。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局首度召開「高級中等學校中途離校聯繫會議」，局長謝文斌（右二）邀專家學者擔任諮詢委員。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局首度召開「高級中等學校中途離校聯繫會議」，局長謝文斌（右二）邀專家學者擔任諮詢委員。記者徐如宜／攝影

教育局 高雄市

延伸閱讀

邱于軒夫婿拿高市標案遭諷「黨豬」 罷韓四君子不起訴

高市山區降雨約20毫米 南水局：對水情助益不大

高市洗車業生計受衝擊 陳其邁：會跟中央爭取補償

員警不開單有靠山 高市對違規停車可先勸導

相關新聞

中信金、北醫大都想入主 康寧大學董事遴選辦法出爐

康寧大學日前租用土地卻欠繳款項，董事會遭教育部聲請解散，現正籌組全新的公益董事會，中信金、台北醫學大學等單位都傳出有意入...

幫幫中離生！高市召開跨局處中離聯繫會議勾稽預防輔導

高雄市教育局今天首度開「高級中等學校中途離校聯繫會議」，邀專家學者擔任諮詢委員，討論與掌握中離生輔導，適時轉介及引入資源...

退場基金為何僅50億元？ 潘文忠：抓一個大略

立法院今天審查教育部「私立高級中等以上學校退場條例草案」，朝野立委都認為退場基金僅50億元太少，立委李貴敏詢問為何編此數...

私校退場重災戶 立委憂技職與弱勢生

私校退場之後，台灣的技職體系及偏鄉弱勢生會成為重災戶嗎？國民黨立委林奕華指出，原本就屬於弱勢的技職體系將受到嚴重影響。民眾黨立委高虹安則擔憂，若轉學可能使弱勢生的就學成本增加。潘文忠則回應...

不合格教師5成才算預警學校 立委：應該直接退場

立法院正在審查教育部「私立高級中等以上學校退場條例草案」，全國私校工會理事長尤榮輝日前表示，草案所設的預警門檻太低，「竟...

私校退場恐致1.1萬教職員失業 教育部設媒合平台助轉職

私校退場海嘯已在發生，教育部技職司日前指出，目前有30多所高中職和10幾所大專校院被列為預警。立法院今天審查教育部「私立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。