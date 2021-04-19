幫幫中離生！高市召開跨局處中離聯繫會議勾稽預防輔導

高雄市教育局今天首度開「高級中等學校中途離校聯繫會議」，邀專家學者擔任諮詢委員，討論與掌握中離生輔導，適時轉介及引入資源。社會局與警察局將積極比對勾稽，找出個案預防或輔導中離生，學校則建議結案年齡可從20歲降至18歲。教育局將委託學術單位研究中離生離校因素及復學動力等問題，更能對症下藥。

各縣市層出不窮的校園霸凌事件，凸顯「中離生」議題的嚴重性。高雄市教育局3月訂出中途離校學生預防追蹤及復學輔導實施計畫，今天召開第一場跨局處中途離校聯繫會議，並邀國教署學務校安組與會，由局長謝文斌主持，未來每個月定期召開。

高雄市目前未結案中離生的浮動數據是924人，教育局副局長陳佩汝表示，學校中離生未結案超過50人以上、中離率達5%，將被列為重點學校，今天有兩所重點學校到會議報告中離生的輔導過程，學者也給予肯定。學校也坦言，屬國民教育的高中職中離生，不像義務教育國中的中輟生，輔導沒有強制性，對學生只能動之以情，代能找回一個是一個。

教育局副局長陳佩汝說，教育局將針對未結案中離案件，委託學術單位研究離校因素及復學動力，分析取得中離生的主要生涯發展需求，對症下藥。諮詢委員建議，在進行研究時，對於離校原因應該更細膩，而非以大項區隔，如此才能更加針對中離生需求。

學校建議中離生結案年齡，可從20歲降至18歲，符合一般高中職就學年齡。國教署回應，應會隨民法修正，教育部也會加強輔導中離計畫經費。

台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長劉志洋說，國教署上周也開中離生聯繫會議，台少盟有出席討論，目前掌握全國中離生人數約1萬3千人，因不適應、志趣不合，高一是高峰期，但目前中央與地方聯繫還是存有鴻溝，溝通做得太表層，跨部會整合非常卡，相對於中輟生的扶助，中離生適用法規、支持系統都太弱。