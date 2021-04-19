中信金、北醫大都想入主 康寧大學董事遴選辦法出爐

康寧大學日前租用土地卻欠繳款項，董事會遭教育部聲請解散，現正籌組全新的公益董事會，中信金、台北醫學大學等單位都傳出有意入主。教育部今天公布康寧大學董事遴選辦法，將開放外界投件爭取成為個人董事或群組董事（以三到六人聯名組成群組提出申請），意者應繳交康寧大學校務發展建議書，並經三階段遴選後取得資格。

康寧大學董事會將有13席董事，教育部高教司表示，董事會第一階段評選稱為「初審」，採書面審查方式辦理，由康寧大學董事會推選小組以不記名方式，擇優選出符合資格的個人董事及群組董事，進入第二階段。

高教司指出，第二階段評選為「康寧大學座談會」，進入此階段的董事候選人，除有正當理由，且經推選小組同意外，應配合參加與康寧大學師生代表的座談會。個人董事應親自參與，群組董事應推派至少一名代表參與。

高教司說，座談會流程包含「主席致詞」、「介紹與會人員」、「學校代表發表對董事之期待與校務發展建議」，以及「候選董事回應及提問」。董事候選人得依座談會聽取的意見，修改校務發展建議書送至教育部，但不得更動候選董事個人或群組成員名單。

教育部指出，第三階段評選為「決審」，董事候選人應向推選小組委員進行報告，並由推選小組委員討論後，以不記名投票方式進行決審。個人董事報告五分鐘，問答十分鐘；群組董事報告每組十分鐘，問答20分鐘。

有關康寧大學甄選董事的原因，教育部表示，原康寧大學董事會租用台糖公司土地，未依承諾進行權利金捐資，教育部去年7月聲請法院解除全體董事職務。

高教司表示，法院去年11月17日裁定有理由，教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。