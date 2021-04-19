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不合格教師5成才算預警學校 立委：應該直接退場

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為大學教師示意圖。圖／取自Pixbay
圖為大學教師示意圖。圖／取自Pixbay

立法院正在審查教育部「私立高級中等以上學校退場條例草案」，全國私校工會理事長尤榮輝日前表示，草案所設的預警門檻太低，「竟然容忍不合格教師達50％才列預警」，是奇怪的現象，恐貽笑國際。立委萬美玲今天也說，一校若有五成教師不合格，應該直接退場。

台灣私立學校教育產業工會監事會召集人陳秋瑩說，應修改預警學校的認定標準，合格教師至少應達80％。

立委林宜瑾建議以一校專任教師比率做為預警學校評估指標，取代合格教師比率。教育部國教署長彭富源表示，將把此建議納入立法參考。

行政院會通過的私校退場條例草案，一校合格教師比率未達五成、近一學期維護學生受教權檢核不通過，且近一年逾五成系所師資質量不符規定，列入預警。

草案指出，當財務惡化到不能清償，遭政府要求限期改善，但隔年上述教學品質門檻也未達標，以及積欠薪資、嚴重違反私校相關法規者，就列入專輔。教育部技職司長楊玉惠描述，列入專輔就屬「病入膏肓」。

楊玉惠進一步指，教育部將公告專輔學校名單，並開放三年內限期改善，開放學校嘗試轉型。如三年後仍未如期改善，將令其停招。停招後將重組公益董事會，並於一年後停辦，正式退場。停辦後兩個月解散董事會，並清算校產，財產回歸地方政府，或捐贈給退場基金、中央機關或公立學校。

尤榮輝表示，這筆經費應捐給私校協助私校辦學，而不是捐給公校，呼籲政府以「扶優汰劣」的原則協助私校發展。

教育部 行政院 立法院

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