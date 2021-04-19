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私校退場重災戶 立委憂技職與弱勢生

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
潘文忠認為，出現招生困難的學校已無法符合學生期待。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
潘文忠認為，出現招生困難的學校已無法符合學生期待。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

私校退場之後，台灣的技職體系及偏鄉弱勢生會成為重災戶嗎？國民黨立委林奕華指出，原本就屬於弱勢的技職體系將受到嚴重影響。民眾黨立委高虹安則擔憂，若轉學可能使弱勢生的就學成本增加。潘文忠則回應，若招生不足，就代表學校已無法滿足學生期待，而教育部基金也會協助弱勢學生因轉學額增加的交通、住宿等費用。

技職成退場條例輸家

台灣家長向來偏好將孩子送入普通高中與一般大學，但林奕華在19日質詢時提到，私校退場條例雖有其存在的必要性，但教育仍應有上位思維，她擔憂法案會使退場條例成為市場機制，未來技職體系的人才培育、產業對接能力將被弱化，她也詢問教育部是否有評估過台灣需要多少技職體系人才？

對此，潘文忠回應，專案輔導學校中有超過7成是技職學校，但學生的入學管道與就學機會歷年來僅做微調，與早期並無太大的差別，但現存普通學制與技職學制的學校數量比例與早期相反，而近年來教育部也以政策、預算大力支持，並強調出現招生困難的學校，就代表這些學校已經無法符合學生期待。

偏鄉弱勢生成受害者

但林奕華認為，當年廣設大學有其歷史背景，但專家早就提出少子化的警訊，教部政策未能隨之進行調整，現在不應該將所有責任推到私校與技職上，更不該只回到「招不到學生就停辦」的市場供需考量。此外，高虹安也指出，弱勢生也將受到私校停辦重創，因為學校停辦而轉學到外縣市，可能使學生打工、住宿難以銜接。

潘文忠回應，教育部所設立的基金，會有部份會支應學生轉學、交通、住宿補助，至于該基金調度權限在中央，事權責屬於地方，且需設置審議會，彙整教師要資遣、慰助金，以及學生的相關補助金額，再向中央提出申請。

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教育部 潘文忠 林奕華

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