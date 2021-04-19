私校退場恐致1.1萬教職員失業 教育部設媒合平台助轉職

私校退場海嘯已在發生，教育部技職司日前指出，目前有30多所高中職和10幾所大專校院被列為預警。立法院今天審查教育部「私立高級中等以上學校退場條例」，立委換算，約1.1萬教職員失業，私校工會呼籲提供失業教師失業給付、補助職業訓練。

立委黃國書表示，私校退場將帶來教師失業潮，以大專校院為例，目前有10多所瀕臨退場，大約有4618名教師和3111名職員失業，總共約8000人。

按教育部統計，108學年全台共513所高中職，教職員約6萬2000人。按目前情況，約30所高中職瀕退場，約3600名教職員將失業。

全國私校工會理事長尤榮輝說，草案開放私校改制，但改制、合併或改辦其他事業，涉及組織變動，也會產生大量非自願失業。草案只針對退場時還是「學校」的教職員發給慰助金，並未能照顧到學校因改制、合併或改辦而失業的教職員。

尤榮輝建請草案考慮比照勞基法，對非自願失業教職員給予解雇預告期、有薪謀職假、失業給付，以及補助職業訓練。

對此，教育部技職司長楊玉惠表示，教育部成立大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台，目前約1000多人在平台上，而教育部已協助43名教職員轉入其他產業服務。

另外，立委范雲試算私校退場後會釋出多少教育公共資源，他以已經退場的七校為例，總共釋出98公頃校地，價值78億元；平均每所學校14公頃，價值11.15億元，是相當大的數額，但政府未規畫如何分配資源。

范雲指出，有私校轉型成小而美的學校，比如興國管理學院改為中信金融管理學院，將學生數從5000人降為825人，每生平均校地是台大每生平均校地的7.5倍，恐不符比例原則。

立委吳思瑤表示，教育部應成立跨部會小組負責校產公共化事宜，應優先由政府主則此事，而非交給退場學校決定。財產也應優先捐給中央政府。