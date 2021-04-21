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活動／最爆笑的《學校很有事？》分享文章可抽作者親簽手稿圖
小怡老師翻著翻著就噗哧一笑，小五生也捧腹大笑喊著拍下來傳line群組給同學，什麼書讓老師、學生都樂得愛不釋手？幽默風趣又畫工了得的資深國中美術老師蔡詩芸，繼暢銷人氣校園漫畫《老師，你有事嗎？》後，全新推出《學校很有事？》，繼續用一張張爆笑哏漫征服所有人！
聯合新聞網與聯經出版社合作「學校很有事？」贈獎活動，即日起只要在個人臉書分享本活動頁面，有機會抽中作者親簽手稿圖，名額共3份。
老師化身「偵探」、「法官」、「包青天」，整天開庭審理學生投訴案，累！學生變身「班吵」、「正義魔人」、「最胎哥」，讓同儕間的愛恨情仇浮上檯面，累！家長不甘示弱加入戰局，與老師、學生上演諜對諜，累！
各方人馬見招拆招，苦中作樂，爆笑不斷——這才是校園生活真實版。
《學校很有事？》抽獎活動：
即日起至5月5日（三）23:59前，臉書分享本活動頁面，並在本頁面下方以FB帳號留言你的分享網址，就有機會獲得《學校很有事？》本書的作者親繪簽名手稿圖一份，名額共3名，手稿隨機挑選，限寄台灣本島（包括金馬澎湖）。趕快呼朋引伴來參加活動！
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