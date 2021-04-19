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全台逾40所學校瀕退場 高達7成是技職體系

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部技職司日前指出，目前有30多所高中職和10幾所大專校院被列為預警。圖為示意圖。本報資料照片
教育部技職司日前指出，目前有30多所高中職和10幾所大專校院被列為預警。圖為示意圖。本報資料照片

私校退場海嘯已在發生，教育部技職司日前指出，目前有30多所高中職和10幾所大專校院被列為預警。立法院今天審查教育部「私立高級中等以上學校退場條例」，教育部長潘文忠進一步表示，預警學校「辦學無法獲得學生青睞」，當中約七成是技職體系。

立委林奕華表示，私校瀕臨退場，一部分是因為當年政策錯誤，政府也要負責，不能只要求私校負責。潘文忠表示，預警學校中約七成是技職體系。預警學校辦學無法獲得學生青睞，面對這種情形，教育部的立場是讓他們快速退場，而不是用苟延殘喘的方式辦下去。

林奕華認為教育部應多鼓勵技職，潘文忠則說，教育部對技職體系還是有一定的維護，甚至鼓勵、加強，對技職的預算都是持續在做。

立委李德維表示，少子化已成定局，「台灣到底要有多少學校？」他認為教育部應有一個答案，而不是讓辦不好的學校等死，辦好的學校就得繼續辦下去。不過潘文忠未說明相關數字。

按行政院會通過的私校退場條例草案，一校合格教師比率未達五成、近一學期維護學生受教權檢核不通過，且近一年逾五成系所師資質量不符規定，列入預警。

草案指出，當財務惡化到不能清償，遭政府要求限期改善，但隔年上述教學品質門檻也未達標，以及積欠薪資、嚴重違反私校相關法規者，就列入專輔。教育部技職司長楊玉惠描述，列入專輔就屬「病入膏肓」。

楊玉惠進一步指，教育部將公告專輔學校名單，並開放三年內限期改善，開放學校嘗試轉型。如三年後仍未如期改善，將令其停招。停招後將重組公益董事會，並於一年後停辦，正式退場。停辦後兩個月解散董事會，並清算校產，財產回歸地方政府，或捐贈給退場基金、中央機關或公立學校。

教育部 潘文忠 林奕華

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