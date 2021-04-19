第一屆僑生電競大賽 僑委會號召電競好手崑山科大決賽

電子競技已納入運動產業，中華民國僑委會為推動僑生參與，攜手崑山科大舉辦第一屆「僑生電競大賽」，獎金上看15萬元，另有40多家學校廠商的「大量精美電競周邊獎品，幾乎隊隊有獎」，開放線上免費報名至4月26日，「歡迎全國熱愛電競的僑生、港澳生同學們組隊報名」。

競賽採用遊戲「特戰英豪」是訴求戰術對壘的競技射擊遊戲，主要遊戲模式為許多FPS 熟悉的「爆破戰」， 也就是A、B雙點炸彈攻防，每隊共5名玩家，將分為攻擊方與防守方。

5月5日至11日將舉行線上賽，5月12日於崑大電競館決賽，僑委會委員長童振源將在線下決賽時到場與僑生、港澳生同歡，當天將於Twitch實況平台及FB粉絲專頁現場轉播四強競賽，並舉行頒獎典禮。

崑大電競學程表示，僑委會期望藉跨校電子競賽，聯絡僑生及各校僑輔工作人員情誼、培養青年學子團隊合作精神，促進僑生間互信關係，同時發掘優秀電子競技學子，強化我國在國際電競市場競爭力。

崑大電競學程主任洪俊銘說明，競賽的決賽地點在崑大「電競館」，斥資2千萬元引進電競設備，打造最新學生大型電子競技賽事、播報與電子競技實戰能力培養基地，活動消息一出便吸引許多電競相關科系學生報名參賽。