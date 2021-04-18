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創新條例速審通過 高教工會：開放大學在校內養怪獸

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創新條例速審通過 高教工會：開放大學在校內養怪獸

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立法院二讀通過教育部「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，高教工會今舉行圓桌論壇討論其負面影響。記者潘乃欣／攝影
立法院二讀通過教育部「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，高教工會今舉行圓桌論壇討論其負面影響。記者潘乃欣／攝影

立法院二讀通過教育部「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，高教工會今舉行圓桌論壇，許多頂尖大學教師表示不知道有此條例，當時立法院花七小時速審50多條法案，未舉行公聽會，有失程序正義。此條例形同開放國立大學養怪獸學院，恐怕會收到不合格教師、學生權益也大受影響。

高教工會秘書長陳尚志表示，此條例是「怪獸條例」，開放國立大學在校內養怪獸學院，可以決定要聘誰當院長、教師，也可以自己決定要招收什麼樣的學生、收多少學費，以及學院如何賺錢等。監督怪獸學院的組織為「監督會」，成員由國立大學校長提名、校務會議通過就好。這將讓大學「一校兩制」，幾乎所有事情都由校長決定。

台灣大學經濟系兼任教授鄭秀玲表示，此條例中的「監督會」由15到21名委員組成，政府代表占三分之一，其餘的三分之二，包括研究生代表、產業代表、專業教師代表及校外專家學者，都由校長提名、校務會議同意後聘任，校長的提名權實在太大。監督會要設一到兩名會計稽核人員，也由校長提名，如何發揮稽核功效？

台大電機系教授吳瑞北表示，監督會一定要由校務會議代表互選。此條例也不該侷限在特定領域，以現階段來看，台灣更缺文化藝術人才。

高教工會副理事長劉梅君說，此條例恐造成「大學腫瘤化」，也就是熱門科系排擠冷門科系。他認為既有機制也能帶來產學合作，比如金融研訓院培育金融人才，不必進到大學。

台灣師範大學英語系教授黃涵榆表示，各個大學科系都有存在的必要，此條例恐導致「弱肉強食」，不利冷門科系發展。

黃涵榆也說，現行的實習課是黑盒子，讓學生以實習之名，行無償勞動之實，此條例過了以後，會讓黑盒子現象非常普遍。服貿條例可以退回，這個條例也應基於程序不正義退回重來。

台北大學社會工作系教授魏希聖也擔憂學生權益受損。高教工會理事長周平表示，未來怪獸學院學生做研究，若研究成果和企業假設不符，可能被迫修改，違背學術自由。

政治大學社會系教授黃厚銘表示，此條例標榜是高教的沙盒實驗，意指封閉性很高的一個實驗。封閉是為確保安全，反過來說就是它有危險。此條例規定教師聘只要一級一審，有別於現行高教體系的三級三審。未來若學院決議停辦，大學還要概括承受裡頭的師資和學生。

陽明交通大學人文社會系教授莊雅仲也說，此條例讓行政權逐步擴大，大學恐從公共人變成工具人。

陳尚志表示，此條例對「創新」做了有趣的定義「指該研究學院進行產學合作及人才培育經營模式之創新」，有說等於沒說。媒合同領域學院與企業，最多只能做到產業原本就能辦到的技術研發。周平表示，讓大學回歸學術自由，才有可能帶來創新。

高教 科系 立法院

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