就是愛台灣！來台18年南非籍高中英師歸化成正港台灣人

在台灣一所高中教英文的南非籍老師艾藍，18年前來台後就喜歡上台灣，2012年向移民署申請並獲准永久居留，他的妻子蘇珊也在2020年因人才專法取得永久居留，夫妻倆在同校教課，愛上台灣的人情決定落地生根，近日艾藍終於成功歸化，圓了成為正港台灣人的夢。

2003年應聘來台教授英文的南非籍艾藍，2012年獲准永久居留，後來因為政府為延攬優秀人才政策，鼓勵外國專業人才攜家帶眷，他的妻子蘇珊也在2020年因人才專法取得永久居留。

艾藍說，他能夠來台從事教學工作感到榮幸，也愛上台灣的人情風貌，所以萌生在台落地生根的念頭，再加上一雙子女陸續在台出生，更加深他與家人辦理歸化落戶的渴望，2021年3月艾藍終於成功歸化成為台灣人。

艾藍把教學工作當作是一生的志業，來台初期在外文補習班任職，每年南非與台灣兩地往返，面對截然不同國度的生活文化背景，有著與眾不同的生命故事及人生體驗。

艾藍目前在東山高中教授英文，蘇珊大部分時間在家裡照顧2名稚子，也在同校兼職，他們漸漸地習慣了台灣的自由及便利的生活，加上台灣特有濃厚的人情味，因此才下定決心要在台灣定居。艾藍手繪畫也很棒，畫出生活點滴。

移民署北區事務大隊基隆市服務站主任毛兆莉，得知艾藍全家都想成為台灣人的規畫後，今天特地藉由行動列車的機會，前往訪視他們一家人並詳細說明歸化及定居設籍的流程。