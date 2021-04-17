聽新聞
test
0:00 / 0:00
就是愛台灣！來台18年南非籍高中英師歸化成正港台灣人
在台灣一所高中教英文的南非籍老師艾藍，18年前來台後就喜歡上台灣，2012年向移民署申請並獲准永久居留，他的妻子蘇珊也在2020年因人才專法取得永久居留，夫妻倆在同校教課，愛上台灣的人情決定落地生根，近日艾藍終於成功歸化，圓了成為正港台灣人的夢。
2003年應聘來台教授英文的南非籍艾藍，2012年獲准永久居留，後來因為政府為延攬優秀人才政策，鼓勵外國專業人才攜家帶眷，他的妻子蘇珊也在2020年因人才專法取得永久居留。
艾藍說，他能夠來台從事教學工作感到榮幸，也愛上台灣的人情風貌，所以萌生在台落地生根的念頭，再加上一雙子女陸續在台出生，更加深他與家人辦理歸化落戶的渴望，2021年3月艾藍終於成功歸化成為台灣人。
艾藍把教學工作當作是一生的志業，來台初期在外文補習班任職，每年南非與台灣兩地往返，面對截然不同國度的生活文化背景，有著與眾不同的生命故事及人生體驗。
艾藍目前在東山高中教授英文，蘇珊大部分時間在家裡照顧2名稚子，也在同校兼職，他們漸漸地習慣了台灣的自由及便利的生活，加上台灣特有濃厚的人情味，因此才下定決心要在台灣定居。艾藍手繪畫也很棒，畫出生活點滴。
移民署北區事務大隊基隆市服務站主任毛兆莉，得知艾藍全家都想成為台灣人的規畫後，今天特地藉由行動列車的機會，前往訪視他們一家人並詳細說明歸化及定居設籍的流程。
毛兆莉說，台灣現階段正值國家經濟發展與產業轉型的關鍵時刻，近期行政院針對外國專業人才，研擬放寬工作條件、鬆綁申請永久居留期間由5年縮短為3年，讓更多優秀人才能夠「進得來、留得住」，也可以選擇申請歸化國籍，成為正港的台灣人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言