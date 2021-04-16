時間管理大師？大學生兼家教分身乏術 專家這樣說

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聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
家教收入高，但想勝任家教工作，不僅要額外花時間備課，少子化趨勢下，家長對家教的期待值也更高。本報系資料照
家教收入高，但想勝任家教工作，不僅要額外花時間備課，少子化趨勢下，家長對家教的期待值也更高。本報系資料照

家教收入高，但想勝任家教工作，不僅要額外花時間備課，少子化趨勢下，家長對家教的期待值也更高。yes123求職網調查指出，有五成大學生「有計畫」在新學期接家教，其中又有四成大學生想接「兩份以上」的家教，課業工作兩頭燒，yes123求職網發言人楊宗斌表示，除非學生畢業後想當補教老師，否則家教仍屬兼差性質，建議仍以學校功課為主。

yes123求職網去年9月曾向全國大學生發動「打工」調查，有高達九成七大學生表示，曾經「半工半讀過」，有五成大學生「有計畫」在新學期接家教，其中又有四成大學生想接「兩份以上」的家教，但過著工讀生活，不免要投入時間、精神、體力，甚至可能影響作息，因此也有四分之一學生透露，曾經為了打工或家教，因此「翹課過」；還有三成八的學生曾為了打工或家教，結果「影響到學業成績而變差」。

1111家教網調查也指出，高達7成6的大學生有課後打工計畫，其中工讀佔五成、家教佔近一成，另還有一成五的大學生身上扛著工讀跟家教兩種工作。但想勝任家教工作也要有兩把刷子，有五成六大學生擔任家教時曾遇過令人不舒服或是不合法的狀況，包括經常臨時改上課時間、被學生不禮貌對待、時薪被砍，以及家長對教法有意見等。

大學生課業與家教工作兩頭燒，楊宗斌指出，除非學生畢業後想當補教老師，否則家教仍屬兼差性質，建議仍以學校功課為主，求學階段應多投資自己未來職場的技能，他更直言「如果花太多時間當家教，乾脆休學去當外送員」。

1111人力銀行發言人黃若薇也說，家教時薪是一般工讀時薪的2.2倍，可以大幅提高收入，但從事家教工作門檻相對較高，少子化下，家長或學生對家教老師的期待都很高，因此對教學內容會介入更深，和一般工讀今日事今日畢大不相同，若想賺取高薪也要能承受高壓。

大學生 打工

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