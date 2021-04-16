新課綱帶動補教千億商機 「頂大生」家教也賺飽飽

新課綱上路，學習歷程檔案對學生、家長來說都是新名詞，「課綱產業鏈」不僅在補教界發酵，根據一一一一人力家教網調查，家長端對師資需求增一成，家教老師人數半年內也再增8000筆，頂大生比例超過一成，比起過去熱門的英文科或數學科，現在作文班、才藝班、電腦班的家教也異軍突起，最高時薪甚至可達1000元。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽分析，即便教育部不斷率大學教授出面說明學習歷程檔案的採計方式，但仍有疑慮與問號，對家長來說，若能多一個管道讓孩子發展也無妨，且家教又多是大學生，更能直接探索大學現場，頂大學生對家長又更有吸引力。

就讀台大機械所碩士班的賴同學，從高三就開始擔任家教，目前已累積超過6年資歷，以國高中數學為主要科目，現在手上有14個學生，其還有8位學生是北市某私中同班同學，一周上課時數約35小時，一周入袋3.2萬，月薪高達12萬，4年就存到200萬。

另名台大碩士生從大一開始當家教，以數學、自然為主要科目，巧逢新、舊課綱變革，目前手上共有5位學生，又以高二學生居多，比起過去的家長希望能把孩子成績衝高，現在不僅要顧好成績，也要盡可能把課堂報告做好，要求變得更多。他說，自己也曾與大學教授接觸過，還算能理解大學端希望看見什麼，藉由個別輔導，希望自己的家教生明年能突破重圍。

讀台大經濟系大四的蕭同學曾任輔導室志工，因此觸發對職涯探索的高度興趣，開始擔任一對一的職涯探索家教。他說，曾接觸很多高中生根本不知道自己喜歡什麼、想要什麼，他也回高中母校指導學弟妹準備備審資料，擔任面試官，盼幫助更多人走上適合的路。