彰化縣女力當家 全中軍2女將摘金員林市長熱血沸騰

今年全中運在雲林縣舉辦，彰化縣有兩名國中選手表現亮麗，縣長王惠美趕到頒獎，肯定選手為縣爭光，並感謝學校和教練用心栽培學生。同時前往的員林市長游振雄說，重回賽場，讓他重新熱血沸騰。

社頭國中學生黃宜甄在今年初全國青年盃舉重賽抓舉、挺舉及總和三破全國青少女紀錄，入選台灣2024年巴黎奧運的培訓選手。為了爭取佳績，黃宜甄在短短一個禮拜減重4公斤。

今天縣長王惠美、與曾是舉重運動員的員林市長游振雄、教育處長陳逸玲、社頭國中校長周昌憲、彰泰國中校長江永泰都南下加油，黃宜甄在45公斤以抓舉63公斤、挺舉80公斤、總和143公斤，總和三項刷新大會紀錄，舉出金牌。社頭國中學生劉思涵在國女組40公斤級以抓舉38公斤、挺舉50公斤，總和88公斤，拿下金牌。

王惠美說，黃宜甄在教練的指導下摘金，劉思涵第一次參賽就拿下冠軍，都相當不容易，一來選手真的有天分，二來教練也很用心栽培，也謝謝校長的用心，不斷地尋找社會的資源幫助學生，縣府會與學校一起努力，期許每一位選手都能夠不斷地突破自我、再創佳績，相信有更多孩子可以綻放光芒。

游振雄表示，雖然他離開體壇從政，但今天回到舉重比賽場地，昔日拚搏的感覺又回來了，「好久沒有熱血沸騰」；選手黃宜甄的潛力相當被看好，目前住在他家裡，接受他和妻子、教練的專業照顧，期待在國際舞台發光發熱。