快訊

太魯閣號案釀49死...李義祥未構成殺人罪嫌 花檢曝原因

地牛翻身！15:28規模4.6地震 最大震度台東4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣女力當家 全中軍2女將摘金員林市長熱血沸騰

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
黃宜甄今天得到金牌，縣長王惠美、員林市長游振雄等首長趕到雲林縣會場頒獎。圖／縣政府提供
黃宜甄今天得到金牌，縣長王惠美、員林市長游振雄等首長趕到雲林縣會場頒獎。圖／縣政府提供

今年全中運在雲林縣舉辦，彰化縣有兩名國中選手表現亮麗，縣長王惠美趕到頒獎，肯定選手為縣爭光，並感謝學校和教練用心栽培學生。同時前往的員林市長游振雄說，重回賽場，讓他重新熱血沸騰。

社頭國中學生黃宜甄在今年初全國青年盃舉重賽抓舉、挺舉及總和三破全國青少女紀錄，入選台灣2024年巴黎奧運的培訓選手。為了爭取佳績，黃宜甄在短短一個禮拜減重4公斤。

今天縣長王惠美、與曾是舉重運動員的員林市長游振雄、教育處長陳逸玲、社頭國中校長周昌憲、彰泰國中校長江永泰都南下加油，黃宜甄在45公斤以抓舉63公斤、挺舉80公斤、總和143公斤，總和三項刷新大會紀錄，舉出金牌。社頭國中學生劉思涵在國女組40公斤級以抓舉38公斤、挺舉50公斤，總和88公斤，拿下金牌。

王惠美說，黃宜甄在教練的指導下摘金，劉思涵第一次參賽就拿下冠軍，都相當不容易，一來選手真的有天分，二來教練也很用心栽培，也謝謝校長的用心，不斷地尋找社會的資源幫助學生，縣府會與學校一起努力，期許每一位選手都能夠不斷地突破自我、再創佳績，相信有更多孩子可以綻放光芒。

游振雄表示，雖然他離開體壇從政，但今天回到舉重比賽場地，昔日拚搏的感覺又回來了，「好久沒有熱血沸騰」；選手黃宜甄的潛力相當被看好，目前住在他家裡，接受他和妻子、教練的專業照顧，期待在國際舞台發光發熱。

教育處表示，今年全國中等學校運動會4月17日至22日在雲林縣舉辦，跆拳道項目4月2日完賽，彰化縣跆拳道代表隊榮獲1金5銅，分別是福興國中陳翊芳在國女68公斤以上奪金，信義國中小胡原彰國男對打63公斤、信義國中小陳品汝國女對打55公斤、和群國中陳彥宇國男對打59公斤、和美實驗學校胡羽晴高女對打49公斤、員林農工李信傑高男對打63公斤都得到銅牌，表現可圈可點。

社頭國中學生劉思涵在國女組40公斤級得到金牌。圖／縣政府提供
社頭國中學生劉思涵在國女組40公斤級得到金牌。圖／縣政府提供

王惠美 巴黎奧運

延伸閱讀

牛棚吊掛捕蚊設備 養牛最多的彰化嚴防牛結節疹入侵

暌違12年 彰化米再外銷日本

當男人戀愛時 特映會獻給故鄉彰化

彰化行銷早春葡萄 大學生寫葡萄之歌很逗趣

相關新聞

禁修眉、限內衣顏色 全台25％高中職仍存違法校規

高中生學權受關注，多名立委今天提案修正高級中等教育法第54條，學生若認為學校不當管教，向學校提起申訴後，可向主管機關再申...

幼稚園作業學認字 出現「儷欐鱺酈驪」媽崩潰：怎麼教小孩？

小孩的作業大人也覺得難！一名媽媽的孩子目前就讀幼稚園，老師出的親子作業難度太高，令她相當苦惱、不知道怎麼教小孩寫，於是上網求助「各位爸爸媽媽給我一些方法？」...

北醫大擬併康寧大學 校方：只是在評估可能性

台北醫學大學近日舉行校內師生公聽會，表態要入主康寧大學董事會，預計明年8月到後年8月間完成併校。兩校若合併，將是繼立德大...

國高中上課時間調整有望？ 教部將開2場公聽會

台灣國高中學生上課時間全世界最長，屢屢引發討論，如今有網友提案，希望將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，已逾萬人連...

彰化縣女力當家 全中軍2女將摘金員林市長熱血沸騰

今年全中運在雲林縣舉辦，彰化縣有兩名國中選手表現亮麗，縣長王惠美趕到頒獎，肯定選手為縣爭光，並感謝學校和教練用心栽培學生...

台中后里月眉國小操場18年未整修 趕暑假前施工改善

台中市后里區月眉國小的操場PU跑道，已超過18年未整修，出現龜裂、掏空及不平整等狀況，且遇雨就積水、淹水，學童奔跑相當危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。