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彰化縣女力當家 全中軍2女將摘金員林市長熱血沸騰
今年全中運在雲林縣舉辦，彰化縣有兩名國中選手表現亮麗，縣長王惠美趕到頒獎，肯定選手為縣爭光，並感謝學校和教練用心栽培學生。同時前往的員林市長游振雄說，重回賽場，讓他重新熱血沸騰。
社頭國中學生黃宜甄在今年初全國青年盃舉重賽抓舉、挺舉及總和三破全國青少女紀錄，入選台灣2024年巴黎奧運的培訓選手。為了爭取佳績，黃宜甄在短短一個禮拜減重4公斤。
今天縣長王惠美、與曾是舉重運動員的員林市長游振雄、教育處長陳逸玲、社頭國中校長周昌憲、彰泰國中校長江永泰都南下加油，黃宜甄在45公斤以抓舉63公斤、挺舉80公斤、總和143公斤，總和三項刷新大會紀錄，舉出金牌。社頭國中學生劉思涵在國女組40公斤級以抓舉38公斤、挺舉50公斤，總和88公斤，拿下金牌。
王惠美說，黃宜甄在教練的指導下摘金，劉思涵第一次參賽就拿下冠軍，都相當不容易，一來選手真的有天分，二來教練也很用心栽培，也謝謝校長的用心，不斷地尋找社會的資源幫助學生，縣府會與學校一起努力，期許每一位選手都能夠不斷地突破自我、再創佳績，相信有更多孩子可以綻放光芒。
游振雄表示，雖然他離開體壇從政，但今天回到舉重比賽場地，昔日拚搏的感覺又回來了，「好久沒有熱血沸騰」；選手黃宜甄的潛力相當被看好，目前住在他家裡，接受他和妻子、教練的專業照顧，期待在國際舞台發光發熱。
教育處表示，今年全國中等學校運動會4月17日至22日在雲林縣舉辦，跆拳道項目4月2日完賽，彰化縣跆拳道代表隊榮獲1金5銅，分別是福興國中陳翊芳在國女68公斤以上奪金，信義國中小胡原彰國男對打63公斤、信義國中小陳品汝國女對打55公斤、和群國中陳彥宇國男對打59公斤、和美實驗學校胡羽晴高女對打49公斤、員林農工李信傑高男對打63公斤都得到銅牌，表現可圈可點。
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