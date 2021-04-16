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台中后里月眉國小操場18年未整修 趕暑假前施工改善

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市后里區月眉國小的操場PU跑道已超過18年未整修，立委楊瓊瓔與中市議員陳本添爭取近590萬元經費改善。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市后里區月眉國小的操場PU跑道已超過18年未整修，立委楊瓊瓔與中市議員陳本添爭取近590萬元經費改善。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市后里區月眉國小的操場PU跑道，已超過18年未整修，出現龜裂、掏空及不平整等狀況，且遇雨就積水、淹水，學童奔跑相當危險，經立委楊瓊瓔與中市議員陳本添爭取近590萬元經費改善，預計6月底前動工整修，9月底前完工，提供學童安全運動環境。

月眉國小的操場已逾18年未整修，操場地坪多處塌陷破損、排水不良易積水，操場周邊也因為樹根隆起破損、不平整。校長廖曉柔說，操場多處破損、脫落，無法做小規模修補，不但學童使用不便，更嚴重影響學童運動安全，亟待修繕。

家長會長王子欣說，校方爭取多年PU跑道重新翻修工程，卻因預算問題未獲支持，感謝立委楊瓊瓔爭取中央補助，操場終於可以改善。

陳本添強調，學生及社區民眾都仰賴學校操場運動，感謝楊瓊瓔向教育部爭取90％經費補助，降低台中市政府的配合款項負擔。

教育局副局長葉俊傑表示，月眉國小操場整建工程總經費590萬元，教育部體育署補助經費90％，共531萬元，台中市教育局將補助10％，共59萬元，希望趕在暑假施工，9月底前完工。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，學校跑道不僅學生使用，晚上還有許多社區民眾會到學校運動，新跑道完工後，學生可以放心奔跑，社區民眾運動也更安全。

楊瓊瓔 台中市 教育部

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