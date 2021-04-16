2021台灣文博會今登場 3大特色助攻買氣突破10億

2021台灣文博會今於華山1914文創園區登場，今年以「SUPERMICROS數據廟-匯聚相信的力量」為題，闡述台灣是一座由微小相信所匯聚的島，匯聚科技與文化的超級能量，向世界展現台灣自信。文化部長李永得指出，今年文博會有3大特色，包括強調系統、整合性的「商策合一」，與電商合作24小時線上購物，並納入號稱台版朝聖之路的「北回歸線」文化路徑及「美食論壇」，他預估，今年產值可望上看10億元。

行政院副院長沈榮津致詞時表示，台灣是一個多元文化、自由創作、科技應用的島嶼，特殊的歷史背景，也帶來豐富多元的文化內涵；去年在政府和人民彼此的信任之下，台灣防疫工作有成，就如同今年文博會所強調的「匯聚相信的力量」，最後形成一股台灣的自信，今年文博會展出內容兼具科技力、知識力，期待透過文化、創意與科技的力量，引領台灣走向世界，也讓世界認識台灣。

李永得則說，今年文博會有許多突破性的變革，首先整合文化策展及選物內容，強調「商策合一」，也特別和電商合作，讓民眾可以24小時上線，看到700個參展的文創商品；其次，以23.5度的北回歸線串連嘉義縣與花蓮縣，與地方政府共譜台灣在地的風土現場。此外，今年和看見台灣基金會共同舉辦美食論壇，透過美食策展突顯台灣在地特色食物。

李永得指出，今年是文博會第10年，第1屆文博會產值是1.6億，2019年產值為6.5億，他預今年產值上看10億，希望不只是展現台灣文化的軟實力，同時也能對經濟做出貢獻。

2021台灣文博會自即日起至4月25日於華山1914文創園區率先開場，21至25日則於松山文創園區和花博公園爭艷館展出。為呼應「商策合一」的精神，在華山文化概念展區特別設置主題選物店，而在松山及花博爭艷館的商展區也有策展議題，並舉辦多場產業趨勢論壇、創作分享會、人偶遊行見面會、新品發表會等多元內容。

文化部表示，為促進買氣，今年特別設置台灣文博會線上買「Get Buy」專區，參展商品在線上專區同步販售，打破時空限制，24小時都能下單購買。此外，文化部在台灣文博會期間，特別推出「藝FUN NEXT」會員專屬優惠，只要成為「藝FUN NEXT」會員，即可立即獲得「每筆消費超過600元可折50元」的優惠券共7張，享有6張用於展會期間的實體攤位（每筆消費限用1張）、1張用於文博會線上「Get Buy」專區使用的專屬優惠。