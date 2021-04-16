快訊

直播／太魯閣號案49條人命偵辦兩周偵查終結？花檢14:00說明

AZ疫苗接種數破3萬 自費疫苗下周一10時起可預約

2021台灣文博會今登場 3大特色助攻買氣突破10億

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
2021台灣文博會今登場，左起為總策展人林昆穎、總策顧問龔書章、聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏．哈菁絲（H.E._Jasmine_Elise_Huggins）、立委吳思瑤、文化部長李永得、行政院副院長沈榮津、故宮博物院院長吳密察、嘉義縣長翁章梁、花蓮縣文化局局長吳勁毅、台灣設計研究院院長張基義。圖／文化部提供
2021台灣文博會今登場，左起為總策展人林昆穎、總策顧問龔書章、聖克里斯多福及尼維斯大使查絲敏．哈菁絲（H.E._Jasmine_Elise_Huggins）、立委吳思瑤、文化部長李永得、行政院副院長沈榮津、故宮博物院院長吳密察、嘉義縣長翁章梁、花蓮縣文化局局長吳勁毅、台灣設計研究院院長張基義。圖／文化部提供

2021台灣文博會今於華山1914文創園區登場，今年以「SUPERMICROS數據廟-匯聚相信的力量」為題，闡述台灣是一座由微小相信所匯聚的島，匯聚科技與文化的超級能量，向世界展現台灣自信。文化部長李永得指出，今年文博會有3大特色，包括強調系統、整合性的「商策合一」，與電商合作24小時線上購物，並納入號稱台版朝聖之路的「北回歸線」文化路徑及「美食論壇」，他預估，今年產值可望上看10億元。

行政院副院長沈榮津致詞時表示，台灣是一個多元文化、自由創作、科技應用的島嶼，特殊的歷史背景，也帶來豐富多元的文化內涵；去年在政府和人民彼此的信任之下，台灣防疫工作有成，就如同今年文博會所強調的「匯聚相信的力量」，最後形成一股台灣的自信，今年文博會展出內容兼具科技力、知識力，期待透過文化、創意與科技的力量，引領台灣走向世界，也讓世界認識台灣。

李永得則說，今年文博會有許多突破性的變革，首先整合文化策展及選物內容，強調「商策合一」，也特別和電商合作，讓民眾可以24小時上線，看到700個參展的文創商品；其次，以23.5度的北回歸線串連嘉義縣與花蓮縣，與地方政府共譜台灣在地的風土現場。此外，今年和看見台灣基金會共同舉辦美食論壇，透過美食策展突顯台灣在地特色食物。

李永得指出，今年是文博會第10年，第1屆文博會產值是1.6億，2019年產值為6.5億，他預今年產值上看10億，希望不只是展現台灣文化的軟實力，同時也能對經濟做出貢獻。

2021台灣文博會自即日起至4月25日於華山1914文創園區率先開場，21至25日則於松山文創園區和花博公園爭艷館展出。為呼應「商策合一」的精神，在華山文化概念展區特別設置主題選物店，而在松山及花博爭艷館的商展區也有策展議題，並舉辦多場產業趨勢論壇、創作分享會、人偶遊行見面會、新品發表會等多元內容。

文化部表示，為促進買氣，今年特別設置台灣文博會線上買「Get Buy」專區，參展商品在線上專區同步販售，打破時空限制，24小時都能下單購買。此外，文化部在台灣文博會期間，特別推出「藝FUN NEXT」會員專屬優惠，只要成為「藝FUN NEXT」會員，即可立即獲得「每筆消費超過600元可折50元」的優惠券共7張，享有6張用於展會期間的實體攤位（每筆消費限用1張）、1張用於文博會線上「Get Buy」專區使用的專屬優惠。

文化部長李永得、總策展人林昆穎、總策顧問龔書章、立委吳思瑤等人今參觀2021台灣文博會。記者葉冠妤／攝影
文化部長李永得、總策展人林昆穎、總策顧問龔書章、立委吳思瑤等人今參觀2021台灣文博會。記者葉冠妤／攝影
文化部長李永得、立委吳思瑤等參觀文博會展區。記者葉冠妤／攝影
文化部長李永得、立委吳思瑤等參觀文博會展區。記者葉冠妤／攝影

文創 李永得

延伸閱讀

影／公共媒體法難產 李永得：兩個核心問題要先解決

遠東國際會議中心 斥資百億今動土

博物館推升格與故宮降級無關 藍委：文化部騙不懂的人

聯合報社論／破壞公視價值，李永得「提頭來見」也賠不起

相關新聞

禁修眉、限內衣顏色 全台25％高中職仍存違法校規

高中生學權受關注，多名立委今天提案修正高級中等教育法第54條，學生若認為學校不當管教，向學校提起申訴後，可向主管機關再申...

幼稚園作業學認字 出現「儷欐鱺酈驪」媽崩潰：怎麼教小孩？

小孩的作業大人也覺得難！一名媽媽的孩子目前就讀幼稚園，老師出的親子作業難度太高，令她相當苦惱、不知道怎麼教小孩寫，於是上網求助「各位爸爸媽媽給我一些方法？」...

北醫大擬併康寧大學 校方：只是在評估可能性

台北醫學大學近日舉行校內師生公聽會，表態要入主康寧大學董事會，預計明年8月到後年8月間完成併校。兩校若合併，將是繼立德大...

國高中上課時間調整有望？ 教部將開2場公聽會

台灣國高中學生上課時間全世界最長，屢屢引發討論，如今有網友提案，希望將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，已逾萬人連...

2021台灣文博會今登場 3大特色助攻買氣突破10億

2021台灣文博會今於華山1914文創園區登場，今年以「SUPERMICROS數據廟-匯聚相信的力量」為題，闡述台灣是一...

立院初審 高中校務會議學生代表不得少於8%

立法院教育及文化委員會今天初審通過「高級中等教育法」第25條修正草案，明定高中職校務會議中的學生代表，不得少於成員總數8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。