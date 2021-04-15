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太魯閣造成北市師生3死 教育局提供諮詢減壓

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

台鐵408次太魯閣事故，今舉行聯合追思公祭，台北市校園共有3人罹難，死者中2位為美國籍外師，教育局表示，事發後就有請心理師到各學校做評估，依學生遭受變故狀況，以及考量個人心理素質差異，分為團體進行減壓晤談，每個晤談都會持續兩小時。

台北市校園共有3人罹難，死者中2位為美國籍外師，教育局表示，4/2就有請心理師到各學校做評估，立刻和學校開會，討論學校應如何進行團體諮商輔導，幫助師生度過難關。會依學生遭受變故狀況，以及考量個人心理素質差異，分為團體進行減壓晤談，每個晤談都會持續兩小時，再進一步篩選。

台北市議員汪志冰、戴錫欽今赴教育委員會進行工作報吿指出，太魯閣號事故發生後，叫欲絕如何對校園展開安心輔導機制，教育局長曾燦金表示，北市共有2名美籍教師、1名學生罹難，以及2名導師、9名學生受傷，已有8名孩童回校復學，1名則在院內治療，都有進行追蹤、慰問。

學生輔導諮商中心主任楊玉珊會後受訪表示，事發後就有請心理師到各學校做評估，依學生遭受變故狀況，以及考量個人心理素質差異，分為團體進行減壓晤談，每個晤談都會持續兩小時，將針對較易焦慮的族群展開關懷，校方會依個別情況，且對較嚴重的師生將個別輔導。

北市 教育局

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