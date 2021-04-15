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幼稚園作業學認字 出現「儷欐鱺酈驪」媽崩潰：怎麼教小孩？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽貼出一張幼稚園的親子作業照。
一名媽媽貼出一張幼稚園的親子作業照。

小孩的作業大人也覺得難！一名媽媽的孩子目前就讀幼稚園，老師出的親子作業難度太高，令她相當苦惱、不知道怎麼教小孩寫，於是上網求助「各位爸爸媽媽給我一些方法？」

這位媽媽在臉書社團《幼兒園大小事》po文，貼出一張幼稚園的親子作業照，該作業題目是「美麗」，要從下方總共15組的字當中圈出所有的「美麗」，15格子有「美麗」、「渼欐」、「镁儷」、「媄鱺」、「嵄酈」、「嵄驪」、「蝞酈」等組合，連大人看了眼花撩亂。

原po表示，孩子圈出第一個「美麗」後，她耐心地一個一個比給孩子看，無奈小孩還是很困惑找不出其他的「美麗」，但若只單認「美」或「麗」就能認出，讓她相當苦惱，不知該怎麼教小孩認字。

這些詞的注音是「渼ㄇㄟˇ欐ㄌㄧˋ」、「镁ㄇㄟˇ儷ㄌㄧˋ」、「媄ㄇㄟˇ鱺ㄌㄧˊ」、「嵄ㄇㄟˇ酈ㄌㄧˋ」、「嵄ㄇㄟˇ驪ㄌㄧˊ」、「蝞ㄇㄟˋ酈ㄌㄧˋ」，其中嵄和蝞更是不在教育部重編國語辭典修訂本裡的字。

文章一曝光，立刻引起討論，不少家長表示「小班認這麼複雜的字有點誇張…」、「要逼死小孩了」、「好難哦…對小孩來說這根本都是符號」、「至少也一次一個字，兩個字讓小孩觀察對照圈選吧！」、「揠苗助長」、「小班不是應該好好享受快樂的童年嗎」、「可憐的孩子」、「大人也沒寫過除了美麗的其他字吧」、「那些字根本用不到」。

有家長分享教導孩子的方法「媽媽您可以寫正確的字在透明的板子，然後一個一個移動問有沒有一樣」、「旁邊加有部首的分開辨別」、「陪看故事閱讀會比特意『認字』有意義」。

原po也在留言處解釋，小孩曾向她表示在這間學校很開心，除了這份作業外，其他都算滿簡單的，她希望小孩能在快樂環境下成長，所以會主動向老師反映。

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