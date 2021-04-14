北醫大有意入主康寧？基層師憂「拖累人家」

外傳台北醫學大學有意入主康寧大學，北醫更在校務會議中討論合併事項。康寧大學南北兩校區教師皆表示，師生無法決定誰要來或誰不來，大家都希望學校能永續經營，但康寧教師著重實務教學，研究倒是其次，若未來真與北醫合併，北醫重研究、組織也較健全，憂心「會不會拖累人家」；也有自稱康寧資深員工教師來信投訴，憂心教育部早內定北醫入主。

康寧大學董事會因捐資問題去年遭法院解散，現正重新籌組中，過去外傳中信金有意入主，但遭師生強力反彈，如今再傳北醫已在四月八日召開校務會議，並在隔日召開學生公聽會討論校務發展。北醫與康寧合併消息，近期已在兩校傳開，更在網路發酵。

一名自稱資深康寧員工來信向本報投訴，質疑北醫如此大動作，如果沒有跟教育部串通好並取得默契，他能做嗎？他也批評，教育部口口聲聲說遴選康寧董事絕對會公平公開，但其實早就內定北醫，不管未來有多少人參與遴選，最後一定是北醫幕後人士拿下席次。

該名資深員工也說，按照北醫時程表，是早就與教育部協商好，先以個人名義取得董事席次，再用五鬼搬運的方法利用合併手段轉移給北醫，中間有無利益輸送誰又能知道？

一名康寧大學台南校區教師表示，近日已有傳出台南地區有病床缺，北醫想來蓋附設醫院，若北醫財力不錯，「我們一定不排斥」，但若只是來蓋醫院，沒保留教學單位，那教師仍會害怕「沒頭路」。

教育部已宣布康寧台南校區自109學年度起停招，該名台南校區教師表示，目前台南校區仍有休閒管理學系、應用外語學系等四校系，若未來北醫想創建產業大學，可將現有約十五名專任師資轉型為通識教師。他無奈表示，少子化下，「只要有書教基本就不反對」。

一名康寧大學台北校區教師則說，現階段只希望能找到好的董事，好好對待師生，願意長久經營學校。若北醫真要入主康寧，北醫制度健全、重研究，康寧多專精於實務教學，憂心會不會拖累北醫，但也希望能給老師多點空間。