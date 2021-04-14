北醫大擬併康寧大學 高教工會：穩賺不賠的生意

台北醫學大學擬入主康寧大學董事會，高教團體反應兩極，高教工會認為北醫大董事會曾傳出負面新聞，想入主的意圖令人存疑；全國私校工會則樂見其成，表示北醫大能翻轉康寧形象不佳的現況，但將面臨改善康寧行政體質、活化已停招的台南校區，以及維護康寧教師工作權等三大挑戰。

對於北醫大入主康寧，高教工會組織部主任林柏儀表示「令人存疑」，主因是北醫大規模明顯比康寧大，但報載北醫大董事會也出過很多問題，這種「大吃小」的併法，恐讓北醫大挪用康寧資源給原校師生使用，不利康寧的發展。但他可以想見有學校想入主康寧，「併下一所資產還有30億元的學校，是一筆穩賺不賠的生意。」

教育部將開放外界爭取成為康寧公益董事會成員，林伯儀對此表示，他不支持特定法人成為公益董事，公益董事都應以個人身分投入董事會，才能避免歷來財團惡意停辦學校等弊端。

全國私校工會理事長尤榮輝則說，北醫大堪稱私校辦學典範，各項校務、財務資訊都顯示該校辦學狀況良好，尤其學雜費收入僅占總收入15.2％，財務結構甚至比許多公立大學還好。從數據來看，北醫大附設醫院、產學合作收入及政府補助，提供學校豐沛的辦學資金，辦學不受少子化影響。

尤榮輝說，私校工會樂見北醫大接手康寧，或甚至將康寧併入北醫大，除可立即改變康寧不佳的社會形象、帶來生機，更可整合兩校醫護專長及資源，擴大北醫大在醫療及健康照護領域的影響力，提供更好的教育環境，為國家培育更多醫療照護人才。

尤榮輝分析，北醫大若接手康寧，除必須提供至少3億元短期紓困資金外，將面臨三大挑戰，第一是康寧辦學情況一直不佳，各種弊案不斷，新董事會必須徹底改變康寧的行政體質；二是如何活化已全面停招的台南校區；三是如何改造康寧並維持教職員工作權。