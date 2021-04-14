私私併第二例？北醫大擬併康寧大學 學生反對

台北醫學大學近日舉行校內師生公聽會，表態要入主康寧大學董事會，預計明年8月到後年8月間完成併校，但未對外界說明併校動機。兩校若合併，將是繼立德大學與康寧護專合併為康寧大學後，國內第二個私私併案例。

北醫大今年4月8日、9日分別舉行教師和學生公聽會，說明康寧內湖校區定位、台南校區未來規畫，詢問師生對北醫大與康寧併校的建言。校方在公聽會上說明期程，包括將於今年5月參與康寧董事甄選，今年8月進駐董事會，取得經營權，並在明年8月到後年8月間完成併校，與康寧合為一法人、一學校。校方還在公聽會秀出同時角逐康寧經營權的對手，包括中信金、敏實、崇越、一貫道等集團。

一名康寧教師向本報投訴，北醫大大動作公開說明併校規畫，「若不是與教育部串通好，北醫大能這樣做嗎？」教育部日前表示，康寧董事遴選一定公平、公開，看來都是場面話，其實已內定北醫大得標。北醫大校方對此未表態，但不否認曾舉行公聽會討論此事。

一名北醫大教師表示，校方要入主康寧「是勢在必行的事」，併校後能為北醫大拓展台南校區。不過，一名北醫大大三生表示，校內學生反對聲浪不小，主因是北醫大的最低錄取分數遠高於康寧，併校除讓北醫大獲得更多校地，除此之外對學生沒好處。

康寧台北校區設有護理健康和商業資訊學院；台南校區設有餐旅科系，已停招。北醫大學生表示，北醫大也有護理系，與康寧無互補關係，實在無合併的必要。

康寧日前因欠款，董事會遭解散，開啟他校思考入主的可能性。教育部表示，原康寧大學董事會租用台糖公司土地，未依承諾進行權利金捐資，教育部去年7月聲請法院解除全體董事職務。法院於同年11月17日裁定有理由，教育部依私校法第25條第2項規定，邀請熟悉校務財務及法令的專家學者、康寧大學學生代表及南北校區教師代表、工會代表，共組董事推選小組，重新組織康寧大學董事會。

教育部高教司科長吳志偉表示，近日將公告董事會推選小組名單和董事會議規範，以及康寧大學校務現況說明書，並公開甄選董事會成員。參與甄選者應提出康寧大學校務發展建議書。