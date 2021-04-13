0.5人啥意思啦？全教總：師生比失真關鍵在「疑似生」

特教生人數逐年增加，卻有不少學生可能存有隱性障礙，如過動、學習障礙，不會一次就被鑑定為身障生，而會先被定義為「疑似生」，待一年後重新鑑定，但教育現場基於服務優先、標記審慎的概念，仍會提供特教服務。教團卻指出，不少縣市將疑似生視為0.5名特教生，甚至直接不採計，師生比失真，讓特教老師的工作量雪上加霜。

教育部國教署坦言，現行特殊教育相關法規無疑似生的規範，但考量疑似身心障礙學生仍需提供相關協助，將邀集各縣市政府共同研議。

根據教育部統計，目前高中以下身障「疑似生」人數，國小有4952人，國中有1227人，高中有456人，這些學生未達身心障礙鑑定基準，但處於臨界點，通常鑑輔會會請學校持續輔導協助及觀察，再提報下一次鑑定，導師、輔導老師、特教老師往往就是「觀察」的第一線。

但全教總特教委員會副主委鍾正信說，全國有超過十個縣市會將「疑似生」算是0.5位特教生，但疑似生與特教生的服務需求都很大，師生比失真，已讓特教師不堪負荷。當高中職分散式資源班人數爆棚，國中小則面臨「疑似生」的難題。

然而，教育部針對疑似生，僅要求學校依學生輔導法提供服務，特教師也應提供協助，並無硬性規定，鍾正信指出，有縣市乾脆直接不服務，但早期介入不是壞事，若持續等待，也可能錯過「疑似生」的黃金治療期，人權不該被打折。

一名國小特教老師表示，每年一到鑑定季節，就要替孩子做非常多測驗，其中光是智力測驗就要花上兩至三小時，還要晤談老師與家長，一份評估報告，往往要花上好幾天才能完成，但做這些事情又不能請假，學生還是要顧，常得自主加班。

這名特教老師也說，若是疑似生，隔年重新鑑定前也要介入觀察個案整學期的就學情形，等鑑定季節一到，全部重頭來過。