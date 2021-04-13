台灣俗諺版稅全捐南巿府 他們幫購書贈校推廣講台語

「台諺55走跳江湖：台灣俗諺教會我的處世眉角」新書作者周博將全數版稅捐贈台南市政府挹注「振興台語學習」，號召捐贈全市國高中小每校3本新書。立委林宜瑾、服務團隊執行長朱正軒情商匯晟投資董事長陳威丞響應，今天到永康國中贈新書200本，永康區長張睿民加碼訂購100百本拋磚引玉，剩餘所需近700本陳威丞將與友人募集，為振興母語貢獻心力。

教育局長鄭新輝、永康國中校長童文志、家長會長郭昱彤見證贈書。鄭新輝表示，此書挑選55則台灣俗諺，40篇是作者在求學、工作及創業等階段的處事眉角，壓軸15篇則是專訪政商學界成功人士的故事，且敘事筆觸平易親切，不僅能學習台語，也能吸收成功經驗、瞭解為人處世之道，為學生提升視野、建立正面價值觀的推薦讀物。

林宜瑾表示，台語名列聯合國教科文組織定義「重大危險」的第三級瀕危語言，也就是祖父母會講台語，但不會用台語和孫子溝通。調查顯示，現年75歲的長輩超過七成會講，但25歲以下的年輕人僅22.3%會講。

朱正軒表示，年輕人使用台語比例愈來愈低，愈往北台灣愈是如此，藉著周博及其著作讓更多朋友看見臺語之美，無論大環境如何演變，希望能將台南打造為台語振興基地，安內攘外逐步增加影響力向全國推廣母語。