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臺灣豫劇團《慈禧與珍妃》復刻版 家庭風暴變政治鬥爭

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，臺灣豫劇團同時兼容傳統與創新，散發與時俱進的生命力。記者徐如宜／攝影
國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，臺灣豫劇團同時兼容傳統與創新，散發與時俱進的生命力。記者徐如宜／攝影

臺灣豫劇團年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版，5月29、30日在臺灣戲曲中心大表演廳首演，6月12、13日在高雄大東文化藝術中心演出。劇中描寫慈禧與珍妃緊張的婆媳關係，從家庭風暴演變成政治鬥爭，豫劇皇后王海玲飾慈禧，蕭揚玲演珍妃，夾在中間的光緒皇帝由劉建華擔綱。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，成長在高雄的臺灣豫劇團，在今年的臺灣戲曲藝術節推出《慈禧與珍妃》復刻版，劇團同時兼容傳統與創新，散發與時俱進的生命力。

《慈禧與珍妃》是中研院第一位戲曲院士曾永義2007年為臺灣豫劇團編寫的清宮大戲，當年讓戲迷震憾不已。14年後的復刻版，由殷青群導演，王海玲、蕭揚玲與劉建華三位豫劇明星重新攜手。

「這次的演出是在傳統基礎上展現新意。」王海玲說，慈禧與珍妃，一個是強勢的黃太后，一個是弱勢的嬪妃，慈禧為權勢排除異己，維護她的家天下，珍妃則為道義挺身而出，希望能實現強國安邦的願望。慈禧熱愛權勢與唯我獨尊的自我膨脹，終究造成無可挽回的歷史悲劇；珍妃以25歲的年輕生命，來殉葬自己的理想。

高雄市文化局副局長簡美玲表示，臺灣豫劇團不缺忠實的粉絲，期待更多的年輕人走進劇場看戲。臺灣豫劇團團長彭宏志，劇團與高雄從105年的左營舊城「見城」演出，107年再來一次，去年參與護城河引水典禮，建立濃厚感情。

臺灣豫劇團5月16日下午在大東文化藝術中心演講廳，舉行「烽火連天~皇家的家事國事」戲曲講座，由主要演員分享，講座將於4月21日中午在臺灣豫劇團粉絲頁開放報名，洽詢電話07-5828753轉53林小姐。

臺灣豫劇團年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版，蕭揚玲（右）飾珍妃，劉建華（左）演光緒。記者徐如宜／攝影
臺灣豫劇團年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版，蕭揚玲（右）飾珍妃，劉建華（左）演光緒。記者徐如宜／攝影
豫劇皇后王海玲表示，《慈禧與珍妃》復刻版演出，在傳統基礎上展現新意。記者徐如宜／攝影
豫劇皇后王海玲表示，《慈禧與珍妃》復刻版演出，在傳統基礎上展現新意。記者徐如宜／攝影
臺灣豫劇團年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版，蕭揚玲（右）飾珍妃，劉建華（左）演光緒。記者徐如宜／攝影
臺灣豫劇團年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版，蕭揚玲（右）飾珍妃，劉建華（左）演光緒。記者徐如宜／攝影
臺灣豫劇團年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版，6月12、13日在高雄大東文化藝術中心演出。記者徐如宜／攝影
臺灣豫劇團年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版，6月12、13日在高雄大東文化藝術中心演出。記者徐如宜／攝影
臺灣豫劇團年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版，蕭揚玲（右）飾珍妃，劉建華（左）演光緒。記者徐如宜／攝影
臺灣豫劇團年度大戲《慈禧與珍妃》復刻版，蕭揚玲（右）飾珍妃，劉建華（左）演光緒。記者徐如宜／攝影

慈禧

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