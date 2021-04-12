疫情捧紅「AI英文老師」 線上學外語人口增7成

新冠肺炎疫情帶動民眾在家自學風氣，英語學習平台VoiceTube表示，他們的台灣使用人數成長超過70％，使用APP觀看影片時間成長逾20％。近六個月以來，主動洽詢VoiceTube學校學習平台的校數也比去年高了五倍。疫情過後，這種新的學習模式仍會持續，學英語將不再受時空限制。

部分民眾認為上網學習成效不彰，VoiceTube對此表示，科技能做到許多實體課程無法做到的事情，比如運用AI科技分析使用者的發音，若有不正確之處，系統會給予指導加以糾正。在現實生活，老師無法聽每一個學生的練習，但藉由AI協助，讓一對一、客製化的教學在線上實現。

VoiceTube也說，科技讓老師會能專注在輔導上，學生則能透過線上平台，依照自己的步調來學習。平台也會針對學生的喜好來推薦學習資源，讓學習更加輕鬆和客製化。

VoiceTube分析，台灣擁有非常開放的環境，能自由瀏覽來自全球的資訊，卻因為國民教育強調「背單字」、「記文法」，導致在學校的英語學習成果，無法體現在實際應用與生活交流。

他們呼籲政府快速推動「學科」結合「語言」的政策，讓下一代的學生能夠藉由貼近生活應用的內容題材，沉浸在情境中享受語言學習，翻轉傳統語言教育模式。攜手業界線上教育平台業者也是可能作法，提供更多口說的教學與練習，讓老師與同學都更不害怕開口。

VoiceTube說，唯有在校園時期就開始多元、生活化的學習模式，國民才有機會從小開始學習英文、同時樂在學習，增加正向循環，讓台灣整體環境更具競爭力，不再抗拒英文，將台灣推往國際。