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課業人際只能二選一？專家：兩者缺一不可

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

很多學生求學過程中，可能會聽到家長提醒要專心課業，不要只顧著交朋友，但專心課業與建立良好的人際關係只能二擇一嗎？專家指出，校園人際關係將促進科學學習表現，若有良好同儕關係，對成績佳學生大有幫助，良好的師生關係則對成績落後學生影響較多。

國家教育研究院測驗及評量研究中心助理研究員陳冠銘針對2007年TIMSS對我國3901位8年級學生科學成績表現進行二次分析，驗證學生感受到的人際關係（包括師生關係、同儕關係），如何經由改變其對科學學習的情意態度（包括對科學的正向態度、科學學習自信），最後影響其科學學習表現因果路徑。

陳冠銘指出，良好的校園人際關係（包括師生關係與同儕關係），可同時經由提升學生對科學的正向態度及科學學習自信，促進科學學習表現；對成績較佳的學生，專心課業與建立良好友誼較能提升其對科學學習自信；對成績落後的學生，良好的師生關係則可促進對科學的正向態度，進而改善科學學習表現。

台灣師範大學科學教育研究所特聘教授邱美虹也說，成績好的學生可擔任小老師，站在幫助人的角度，把自己學習的成果交給自己的同學，也能證明自己是「真得懂」，老師則負責建立學生相互協助的正確態度，關心學生彼此的互動。

課綱首創「探究與實作」，鼓勵學生動手做，被視為新課綱重頭戲。邱美虹說，有些學生很會考試，卻不見得擅長探究或做實驗，若能藉由分組學習，成員中各有不同的能力，才能創造出均質的學習環境。

邱美虹認為，評量學生不再是單一考試成績，而要看在科學課程中，能否跟別人共同完成計畫的態度。

課綱

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