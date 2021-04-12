平均中籤8成！台南市公幼抽籤今年首度統一電腦直播

因應疫情，台南市110學年度公幼新生入園，將首次採全市統一電腦抽籤方式辦理，現場直播外，中籤名單並將在網路上公布，教育局表示，在市長黃偉哲公布五年公幼增班計劃後，今年的平均中籤率將超過八成。

教育局今天舉辦抽籤記者會，說明抽籤的狀況，黃偉哲表示，當然是想像打籃球一樣，每個孩子都能有一顆球，就不必抽籤，但是在這個目標之前，用公開透明的方式舉辦，讓家長更方便。

黃偉哲表示，近年教育局進行公幼入園電腦化作業，並將相關期程例定，使家長們清楚了解每年公幼招生固定時段，每年4月最後一週及5月第一週為各園所報名登記、抽籤及錄取作業。今年度更簡化園所抽籤作業，採行全市統一電腦抽籤直播，家長除可掌握招生即時訊息，錄取結果更可e鍵查詢搞定，值得肯定。

黃偉哲之前瑄是從109學年起，5年將增加204班公共化幼兒園，公幼於109學年增加14班375名額外，110學年增設公幼21班537名額，111至113學年度亦規劃再增加74班提供1950名額，持續擴充平價教保服務量能，未來廣義及平價之公共化比率預估可達6成。

教育局鄭新輝局長表示，本市自106年起規劃公幼新生入園管理系統至今已邁入第4年，先前為測試階段，109學年度為防疫超前部署首創線上直播方式進行抽籤，110學年度更正式進入電腦線上抽籤，為確保電腦抽籤直播當日順利進行，已事前籌備多日並宣導各園配合辦理，期能提供家長公平、公正、資訊透明化之服務。

教育局表示，110學年度第一次及第二次登記入園抽籤規劃為4月29日及5月7日上午9時啟動電腦抽籤作業，家長可於事前至本市公幼新生入園管理系統(http://kid.tn.edu.tw/KidAdm/Default.aspx)查詢各園可招收名額以擇定辦理登記報名，並於第一次登記入園抽籤當天觀看直播實況，稍後即可於系統查詢錄取結果。教育局提醒，倘家長收看抽籤直播當日如信號中斷，可能因所處網路頻寬收訊問題造成，當日仍會全程錄影以供事後檢視，請家長放心。