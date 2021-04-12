原民會提供557個暑期工讀職場體驗機會 月薪2.4萬

原住民族委員會為鼓勵原住民族青年善用暑假期間體驗原住民族公共行政、經濟產業及公益服務，於今年提供557個暑期工讀職場體驗之機會，每月有2萬4000元的工讀薪資，使原青學子於在學期間即早瞭解職場生態，增加工作經歷，參與各項原住民族事務。歡迎原住民族高中(職)學生及大學(專)校院在學學生加入返鄉工讀的行列，自即日起至4月30日止向各直轄市、縣（市）政府提出申請。

原民會表示，今年度工讀地點擴增文化健康站的工讀職缺，鼓勵青年返鄉學習族語及傳統文化並體驗照顧部落長者的工作。另用人單位會依照勞動基準法相關法令規定配合辦理，讓工讀學生均能在具有學習性及安全性的職場環境中，參與原住民族不同領域的公共事務。

相關訊息請參閱原民會行政資訊網，如有相關疑問可至全國各區原住民族就業服務辦公室詢問（免付費專線:0800-066995）或逕洽各縣市承辦單位窗口，或向原民會承辦人蔣先生（電話：02-8995-3179）洽詢。