他問「台人從小補習GDP卻贏不了歐美？」網曝這一點：差滿多

許多父母為了不讓孩子輸在起跑點，課後補習和才藝班樣樣來。然而，就有網友好奇發問，「台灣人從小補習，為何人均GDP贏不了歐美？」貼文引發網友熱議。

該名網友在PTT發文表示，台灣人從幼稚園開始就雙語補習，贏在起跑點，「國小、國中至高中，一路嚴格競爭，全方位補習，各種才藝完爆歐美」，結果出社會後人均GDP卻輸了，讓原PO不禁疑惑「台灣人也沒有比較笨吧？台灣人從小補習，為何人均GDP贏不了歐美？」

貼文一出，引來許多網友討論，紛紛留言「補習班有教賺錢嗎」、「補習讀書考試，考完沒多久就忘光，花一堆時間只是為通過門檻」、「國情差很多，一個鼓勵創新、一個排除異己」、「尋找答案跟熟記答案這兩個能力層次截然不同，填鴨式教育可以訓練一堆奴才跟勞工，但養不出領導者」。

另外，還有網友點出關鍵，「英語是世界語言，我覺得這點差滿多的」、「如果我們的母語是英語，我們競爭力會比現在強很多才是」、「先不要講英語，光是大學的教育就勝過台灣了」。